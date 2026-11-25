Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, цифровые мошенники часто действуют через классические паттерны поведения в стандартных ситуациях, в результате чего жертвами аферистов становятся даже люди с высокими интеллектуальными способностями, сообщается на сайте РАПСИ.

Профессор МГИМО выступила перед студентами вуза с лекцией о способах защиты от преступлений. «Если у потенциальной жертвы спрашивают поэта – она, скорее всего, назовет Александра Сергеевича Пушкина. Если фрукт – яблоко. Это первые ассоциации, и, конечно, цифровые мошенники знают этот психологический эффект, о котором не знают многие даже самые умные жертвы», – заявила Сидоренко.

Злоумышленники активно применяют техники нейролингвистического программирования, адаптируя свой образ под конкретного человека для вызова симпатии. Преступники учитывают психотип собеседника, выявляя желающих быстро заработать, любителей эксклюзивных предложений или желающих прийти на помощь.

Учащихся престижных университетов часто пытаются запугать вымышленными уголовными делами или платежами в пользу иностранных разведок, угрожая отчислением. В случае звонка от мошенника эксперт посоветовала делать скриншоты переписок, немедленно прекращать разговор и проверять информацию на портале государственных услуг или в полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об участившихся случаях мошенничества с продажей игровых приставок в интернете.

В начале месяца заместитель руководителя проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская назвала излишнюю самоуверенность причиной уязвимости успешных людей перед аферистами.

В прошлом месяце директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал об обеспокоенности молодежи появлением мошеннических схем в сфере искусственного интеллекта.