Глава Росфинмониторинга рассказал об опасениях молодежи из-за мошенников с ИИ

Трамп решил переименовать ИИ

Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект

Tекст: Катерина Туманова

Поводом к комментарию Трампа стало выступление экс-гендиректора Microsoft Билла Гейтса на канале NBC, где он заявил о том, что «искусственный интеллект достаточно мощный инструмент, чтобы вызывать события, которые, знаете ли, приведут к миллиарду смертей».

Президент США в ответ на это заявил об отсутствии у основателя Microsoft Билла Гейтса прежних страхов относительно гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, так как в Белом доме он об этом совсем не говорил.

«Он больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

Американский лидер назвал подобные страхи мошенничеством, сравнив их с паникой вокруг глобального потепления. Он выразил уверенность, что технологии смогут решить множество проблем, включая медицинские, и официально переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект».

«Это не искусственное. Мы все с этим согласны. И мы собираемся переименовать его в «сверхразум», официально переименовать его», – приводит слова Трампа Fox News.

Трамп также заявил, что никогда не будет препятствовать развитию технологий, которые будут масштабнее промышленной революции.

«Вот почему, как говорят, сверхинтеллект (СИ) масштабнее промышленной революции, намного масштабнее интернета, даже близко не превосходит его – и мы это видим, и мы не можем это остановить», – цитирует его ABC News на мероприятии, посвященном презентации America.gov – федерального веб-сайта, использующего искусственный интеллект для того, чтобы помочь американцам получить доступ к федеральным ресурсам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере. США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом.

В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ.