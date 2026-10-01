Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
Полиция задержала организатора кредитной аферы с ущербом в 60 млн рублей
В Москве и Подмосковье задержали организатора и 13 участников масштабной схемы кредитного мошенничества, увеличившей суммарный ущерб банкам до 60 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители задержали еще 14 участников преступной группы, причастной к крупным махинациям с кредитами, пояснила Волк в Max.
Среди задержанных оказался предполагаемый лидер группировки, а также трое агентов, восемь подставных заемщиков и двое водителей.
Операция прошла на территории Москвы и Подмосковья при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
В июне силовики уже задержали 16 подозреваемых в столичном регионе и Оренбургской области. Тогда ущерб финансовым организациям оценивался более чем в 30 млн рублей.
На данный момент общая сумма похищенных средств достигла 60 млн рублей, а количество возбужденных уголовных дел о мошенничестве возросло до 28.
В сентябре столичные правоохранители выявили банду обманывавших клиентов на 130 млн рублей кредитных брокеров.
В прошлом году полицейские пресекли деятельность похитителей ипотечных средств на сумму 60 млн рублей.
Ранее сотрудники уголовного розыска задержали 18 участников преступного сообщества в сфере автокредитования.