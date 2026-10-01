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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    1 октября 2026, 10:43 • Новости дня

    Правительство предложило освободить от НДС передачу государству защиты от БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров внес в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий отмену НДС при безвозмездной передаче Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии товаров для защиты от беспилотных аппаратов.

    Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе данных, правительство предлагает не признавать объектом налогообложения передачу товаров, работ, услуг и имущественных прав на безвозмездной основе указанным ведомствам для защиты от беспилотников, передает ТАСС.

    Кроме того, от НДС планируется освободить безвозмездное предоставление питания гражданам, находящимся в защитных сооружениях, подвалах и других аналогичных укрытиях в целях защиты от дронов.

    В проекте поправок также отмечается, что за налогоплательщиками, совершающими такие операции, сохранится право на вычет «входного» налога на добавленную стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минцифры сообщило об обсуждении льготного НДС на книги. В марте Минфин предложил временное освобождение кафе и ресторанов от НДС.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердил дополнительные меры защиты критической инфраструктуры.

     Владимир Путин заявил об отсутствии у государства намерений забирать в собственность частные предприятия, призвав компании самостоятельно обеспечивать безопасность своих объектов.

    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

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    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

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    30 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Володин переизбран председателем Госдумы
    Володин переизбран председателем Госдумы
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    Депутаты девятого созыва на своем первом заседании в среду избрали спикером Володина, передает ТАСС.

    За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», отдали голоса 406 парламентариев из 442 присутствовавших. Конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.

    Володин стал первым в истории председателем нижней палаты парламента, который занимает этот пост более двух сроков подряд.

    Ранее он возглавлял Госдуму седьмого и восьмого созывов. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» своих кандидатов на должность спикера не выдвигали.

    Кроме того, парламентарии утвердили двух первых вице-спикеров и девять заместителей председателя. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

    Шесть из девяти должностей вице-спикеров заняли представители «Единой России», включая Владимира Васильева, Александра Жукова и Виталия Савельева.

    Заместителями председателя также стали Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Александр Бабаков от «Справедливой России».

    «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры нижней палаты парламента.

    Президент Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с лидерами политических партий.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Россия не может унизительно клянчить подачки по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что Россия, в отличие от некоторых, не может бегать по миру и выпрашивать подачки.

    «Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отечественная финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Он добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение ошибок.

    Ранее президент поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики.

    Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Также Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Банк России направил в Госдуму проект денежно-кредитной политики

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России внес на рассмотрение Государственной думы проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, включающий четыре сценария макроэкономического прогноза.

    Центробанк внес на рассмотрение парламентариев проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости». Документ содержит базовый и три альтернативных сценария макроэкономического развития на ближайшие три года.

    «Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года», – говорится в сообщении регулятора.

    Уточняется, что ранее проект прошел согласование в правительстве и был направлен президенту России. Обновленная редакция учитывает решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года. Кроме того, в документ добавлена информация о бюджетной политике в 2026–2029 годах, календарь решений по ключевой ставке на 2027 год, а также обновлены статистические данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центробанк направил президенту проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.


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    30 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На первом заседании Госдумы девятого созыва сформированы 34 комитета, созданы новые подразделения по цифровому развитию и уголовному законодательству.

    Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва утвердила структуру и руководство 34 комитетов, передает РИА «Новости».

    Парламентарии создали два новых подразделения: комитет по уголовному и административному законодательству, а также комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Разделение прежнего комитета по государственному строительству призвано снизить нагрузку на депутатов. Новая структура по цифровому развитию займется контролем за технологиями искусственного интеллекта, маркетплейсами и беспилотными системами. Ее возглавил Александр Сидякин («Единая Россия»).

    Представители «Единой России» получили руководство в 20 комитетах. Андрей Макаров продолжит руководить комитетом по бюджету, Максим Топилин займется экономической политикой, а Петр Толстой – международными делами.

    КПРФ досталось пять комитетов, в том числе по аграрным вопросам под руководством Владимира Кашина.

    ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили по три руководящих поста. Анатолий Аксаков из «Справедливой России» возглавил комитет по финансовому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев анонсировал создание в Госдуме новых комитетов по искусственному интеллекту и уголовному законодательству.

    Руководитель рабочей группы Виктор Пинский рассказал о планах сформировать в нижней палате парламента 34 комитета.

    Напомним, Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы.

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    30 сентября 2026, 23:05 • Новости дня
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва заявил о важности опоры страны на собственные силы. Такой опыт есть у ветеранов СВО, которые стали в нынешнем парламенте крупнейшей профессиональной группой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва, которое прошло в четвертую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

    «Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

    Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

    Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

    По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.

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    30 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Путин назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями

    Путин пожелал депутатам Госдумы девятого созыва плодотворной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва пожелал депутатам плодотворной работы и назвал их долгом постоянную связь с избирателями.

    Глава государства подчеркнул, что парламентариям необходимо знать нужды людей на местах и быстро на них реагировать, передает РИА «Новости».

    «Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями… добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями», – сказал Путин.

    «Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов!» – сказал президент, завершая выступление перед депутатами.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе в парламент прошли пять партий: «Единая Россия» (349 мандатов), КПРФ (37), ЛДПР (23), «Новые люди» (19) и «Справедливая Россия» (17). В одномандатных округах места получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Владимир Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы. Также Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах. Кроме того, Путин отдельно поприветствовал парламентариев от новых регионов.

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    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    Герой России Цыдыпов: Выступление президента в Госдуме стало вдохновляющим обращением ко всей России

    Выступление Владимира Путина на первом заседании Государственной думы нового созыва стало вдохновляющим обращением ко всей России, заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы, выпускник первого потока программы «Время героев» Балдан Цыдыпов.

    По словам Цыдыпова, президент подчеркнул, что решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при консолидированной поддержке всех парламентских партий. Депутат отметил значение совместной работы для решения стоящих перед депутатами задач.

    «Опыт совместной работы и взаимовыручки, полученный в ходе обучения на программе «Время героев», становится серьезным ресурсом и в работе Государственной Думы», – заявил он.

    Особую роль эти навыки, по мнению депутата, играют при рассмотрении региональных задач. «Умение слушать друг друга, находить решения сообща и не оставлять сложные вопросы без внимания – эти качества особенно важны, когда речь идет о проблемах регионов», – подчеркнул Цыдыпов.

    Он добавил, что объединение усилий депутатов позволяет быстрее и эффективнее решать задачи, поставленные главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты встретили аплодисментами слова президента Владимира Путина о героях спецоперации на Украине. Глава государства назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями. Российский лидер также определил главную задачу Госдумы девятого созыва.

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