Путин призвал все уровни власти работать сообща

Путин: Представители всех уровней власти должны работать сообща

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с руководителями политических партий глава государства подчеркнул важность совместной работы с пониманием ответственности перед народом и страной, передает ТАСС.

«Главное – и в Госдуме, и на всех других уровнях власти работать вместе. В профессиональном диалоге находить оптимальные сбалансированные решения. Преданно служить Отечеству и народу России», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

Глава государства поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Он отметил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность органов власти страны.