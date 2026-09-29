Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти

Tекст: Катерина Туманова

Ключевые участники ОПЕК+ намерены сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре без изменений. Страны во главе с Россией и Саудовской Аравией, формально завершившие отмену сокращений поставок 2023 года, планируют ратифицировать существующую дорожную карту, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Добыча миллионов баррелей ближневосточной нефти приостановлена, несмотря на признаки восстановления потоков, нарушенных конфликтом с Ираном. Это делает ряд целевых повышений, согласованных с начала конфликта, в значительной степени символическими.

У группы есть план воздержаться от возобновления производства, приостановленного в 2022 году, как минимум до конца текущего года.

Возобновление добычи осложняется тем, что многим странам ОПЕК+ трудно вернуться к прежним уровням из-за сокращения производственных мощностей на фоне недостаточных инвестиций и санкций.

Политика альянса на 2027 год будет зависеть от результатов обзора производственных мощностей стран-участниц. Ожидается, что этот процесс завершится на текущей неделе, а итоги рассмотрят министры нефти на официальной встрече 29 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран ОПЕК+ с сентября начали наращивать добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки и сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь.

При этом в августа страны ОПЕК+ существенно отстали от плана, по данным Международного энергетического агентства (МЭА).