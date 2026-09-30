Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

Домодедово и Жуковский заработали с рейсами по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.