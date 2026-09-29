CTK: Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

Tекст: Тимур Шайдуллин

Армия Чехии уже в третий раз проводит масштабные учения Drone Shield 2026 по испытанию беспилотных летательных аппаратов и средств защиты от них, передает ТАСС со ссылкой на CTK.

Тренировки организованы на полигоне неподалеку от города Вышков в центре страны. В них участвуют более 70 компаний из 17 государств, а также наблюдатели от армий стран-членов НАТО. В числе участников есть и фирмы с Украины.

Главная цель маневров – детальное ознакомление командования национальных вооруженных сил с современными технологиями беспилотников. На основе полученного опыта военные сделают выводы о том, какие именно дроны необходимы чешской армии в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября военно-воздушные силы Чехии подняли истребители из-за неизвестного беспилотника у польской границы.

Ранее Евросоюз запустил на своей территории производство дронов для Украины. До этого министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для повышения эффективности защиты от БПЛА.