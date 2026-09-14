14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.70 комментариев
Минобороны обсудило военное сотрудничество с Монголией
Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков и военный атташе Монголии Лхамжий Онцгойбаяр обсудили перспективы развития двусторонних отношений в оборонной сфере.
Замминистра обороны Василий Осьмаков провел встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Монголии в Российской Федерации бригадным генералом Лхамжием Онцгойбаяром, следует из сообщения в Max Минобороны.
Стороны уделили особое внимание текущему состоянию взаимодействия двух государств. Кроме того, участники диалога наметили ключевые перспективы развития контактов в военной сфере.
В апреле главы генеральных штабов России и Монголии провели переговоры для развития двустороннего военного сотрудничества.
В начале сентября президент России Владимир Путин обсудил стратегическое партнерство с монгольским премьер-министром Ням-Осорын Учралом.