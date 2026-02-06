Лушников рассказал о применении АК-15 в жарких и влажных зарубежных странах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские силовые структуры успешно используют автоматы АК-15 при выполнении задач в зарубежных регионах с жарким и влажным климатом, передает ТАСС. Лушников сообщил, то особенно востребованы компактные версии – укороченный АК-15К и малогабаритный АК-15СК.

Лушников подчеркнул, что калибр 7,62 мм традиционно популярен в странах Ближнего Востока и Африки. Он отметил: «Компактные версии автомата АК-15, а именно укороченный АК-15К и малогабаритный АК-15СК, широко используются подразделениями наших силовых структур, которые защищают интересы России за рубежом».

Такой опыт эксплуатации автоматов в сложных климатических условиях, по мнению Лушникова, дает концерну дополнительные надежды на расширение присутствия АК-15 на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал модернизацию автомата АК-15 по итогам апробации в зоне спецоперации на Украине.

В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК.

На вооружение полиции приняты автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева.