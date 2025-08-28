  • Новость часаВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины
    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    Армия Израиля высадила десант под Дамаском
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 12:51 • Новости дня

    «Калашников» начал модернизацию АК-15 по итогам апробации в зоне СВО

    «Калашников» внедрил новый прицел и механизм стрельбы в АК–15 после апробации в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Конструкторы концерна «Калашников» модернизировали автомат АК-15, доработав дульное устройство, прицел и ударно-спусковой механизм с учетом опыта применения в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» проводит модернизацию автомата АК-15 по итогам его апробации в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал корпорации.

    В пресс-службе компании отметили, что в новую версию АК-15 тип 3 были внедрены технологические обновления, ранее опробованные на АК-12.

    В частности, конструкторы изменили дульное устройство и прицел, оснастили автомат новым ударно-спусковым механизмом с двусторонним переводчиком огня и отказались от режима стрельбы фиксированной очередью. Эти доработки стали результатом предложений военнослужащих, поступивших в ходе эксплуатации в условиях спецоперации. При этом, по словам представителей концерна, «усовершенствованный АК-15 сохранил традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям».

    АК-15 калибра 7,62 миллиметра был разработан на основе автомата АК-12 и принят на вооружение в Российской армии в феврале 2020 года. Оружие предназначено для подразделений специального назначения и других силовых структур. Как и АК-12, новая модель отличается улучшенной эргономикой, высокой точностью, кучностью стрельбы и возможностью установки современных прицельных систем для круглосуточного применения.

    Ранее компания анонсировала создание собственной линейки образцов на базе АК-15 с различными массогабаритными характеристиками. В начале текущего года на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби были представлены укороченный автомат АК-15К и малогабаритный АК-15СК калибра 7,62 миллиметра.

    Накануне концерн «Калашников» начал производство новых беспилотников «Архангел» для нужд спецоперации на Украине.

    Концерн также начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2.

    Компания сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    26 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    27 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

    США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    @ US Army/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

    По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

    После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.

    25 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности нефтепровода «Дружба»

    Глава администрации Орбана Гуйяш напомнил Киеву о гарантиях безопасности нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасности поставок нефти по «Дружбе».

    Венгрия ждет, что Еврокомиссия и Украина выполнят свои обязательства по безопасности нефтепровода «Дружба», заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина ранее обещала, как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечить энергоснабжение всех стран ЕС, включая Венгрию и Словакию. Еврокомиссия в январе 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической энергетической инфраструктуры.

    «Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина», – заявил Гуйяш.

    Напряженность между Будапештом и Киевом недавно усилилась из-за заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто о необходимости прекратить угрозы и атаки на инфраструктуру, Венгрия считает их посягательством на свой суверенитет. На это украинский МИД резко ответил, посоветовав Венгрии диверсифицировать энергоснабжение.

    Словакия и Венгрия ранее обращались в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, требуя гарантий их безопасности. 22 августа Сийярто сообщил о третьей за последнее время остановке поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины, аналогичная ситуация возникла и в Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на замечание венгерского коллеги Петера Сийярто о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности и своим суверенным правам.

    26 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, жертв нет.

    По данным, которые передает РИА «Новости», дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон поразил грузовой автомобиль на парковке предприятия.

    В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона вспыхнули и сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанес удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района.

    Гладков уточнил, что в Валуйском округе атакам подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка, а также хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и один сельскохозяйственный агрегат. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск FPV-дрон уничтожил легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате чего ранения получил 121 мирный житель и погибли 19 человек.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа.

    26 августа 2025, 19:48 • Новости дня
    ВВС Германии подняли истребители из-за российского Ил-20M

    Российский Ил-20M вызвал тревогу у ВВС Германии над Балтикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие истребители поднялись в воздух после появления российского самолета Ил-20M над Балтикой.

    Два истребителя Eurofighter поднялись с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) после появления российского самолета Ил-20М, передает ТАСС.

    По информации DPA, российский самолет двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь.

    Как утверждает германская сторона, немецкие истребители уже в десятый раз в этом году поднимаются в небо по тревоге над Балтийским морем.

    В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Польские военные подняли в небо истребители и усилили противовоздушную оборону из-за активности России на Украине.

    Британские истребители в Польше были подняты после того, как российский Ил-20 якобы пересек воздушную границу страны над Балтийским морем на глубину 2 км.

    27 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации

    Калашников запустил производство дронов «Архангел» для спецоперации

    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации
    @ russiandrone.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» начнет серийный выпуск FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях, а также займется подготовкой операторов и инструкторов для работы с ними.

    Концерн «Калашников» предоставил свои мощности предприятию народного ВПК «Архангел» для производства беспилотников, крайне востребованных в зоне спецоперации, передает Telegram-канал концерна.

    В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займется отбором лучших технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне СВО, а концерн обеспечит массовый выпуск устройств.

    Совместно с «Архангелом» концерн также организует подготовку операторов для работы с беспилотниками собственного производства и БЛА других производителей, а также обучение инструкторского состава. В пресс-службе концерна отметили, что такое сотрудничество направлено на оперативное внедрение новых технологий, востребованных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе концерн «Калашников» отправил новый пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию.

    Компания «Калашников» начала поставлять усиленные бронешлемы Бр2.

    Между тем Министерство обороны России показало работу зенитного комплекса «Бук-М2» в связке с машиной ММЗ.

    26 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Суд заменил штраф экс-чиновнику Минобороны на реальный срок

    Экс-чиновнику Минобороны Слюсарю и двум соучастникам по делу о взятке дали семь лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй западный окружной военный суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей, определив реальное лишение свободы.

    Приговор о замене штрафа в 2,5 млн рублей на семь лет колонии бывшему начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю и двум другим подсудимым вынес Второй западный окружной военный суд, передает РИА «Новости». Как сообщила адвокат Елена Волкова, суд изменил квалификацию преступления и постановил взять фигурантов под стражу в зале заседания.

    В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Слюсарю, гендиректору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной штрафы по 2,5 млн рублей за дачу взятки в размере 170 тыс. рублей.

    Сейчас Мещанский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против Высокова и Гришиной о хищении 33 млн рублей у Минобороны при исполнении контракта.

    По версии следствия, завод закупал телефоны в Китае и продавал их военному ведомству как российские, присваивая разницу в цене. Следствие считает, что обвиняемые действовали в составе организованной группы, используя служебное положение. Акции «Телты» на сумму 170 млн рублей, записанные на учредителя завода Игоря Морозова, оказались арестованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запросил для бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина 12 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 60 млн рублей.

    Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта» по обвинению в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

    Начальнику главного управления связи Генштаба РФ Вадиму Шамарину грозит 12 лет колонии строгого режима за взятки на 36 млн рублей от завода «Телта».

    26 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Sky News сообщил о проигрыше Украины в гонке дронов

    Sky News заявил о преимуществе России в разработке оптоволоконных БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия опередила Украину в создании и массовом производстве дронов с оптоволоконным управлением, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в материале британского телеканала Sky News.

    Украина уступает России в гонке беспилотных вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky News.

    По данным канала, российские военные начали использовать дроны на оптоволокне раньше, чем украинские силы, что позволило России получить технологическое преимущество.

    Sky News отмечает, что России удалось наладить массовое производство таких беспилотных летательных аппаратов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления. Британские эксперты считают, что это может оказать решающее влияние на ход конфликта на Украине и усилить позиции Москвы.

    В материале подчеркивается, что подобное технологическое превосходство позволяет российской стороне эффективнее применять БПЛА на фронте. Украинским военным, по мнению Sky News, пока не удалось достичь аналогичного уровня производства и внедрения подобных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме в Сколково решили представить беспилотники Supercam. В феврале Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. В 2018 году на ПМЭФ прошла презентация конвертоплана Supercam.

    27 августа 2025, 17:10 • Новости дня
    Мосгорсуд арестовал замгубернатора Курской области Базарова

    Базарова заключили под стражу по делу о хищениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Мера пресечения в виде ареста до 25 октября избрана для Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

    Мера пресечения для врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова была избрана Мещанским районным судом Москвы по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает ТАСС.

    Заседание проходило в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были.

    Собеседник агентства в суде заявил: «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Базарова Владимира Васильевича подлежит удовлетворению». Арест продлится до 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области. По делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области могут появиться новые подозреваемые.

    27 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    В Казани представили детектор дронов с перехватом видео с БПЛА

    Детектор «ПТ-02» с перехватом видео дронов представили в Казани

    Tекст: Вера Басилая

    В Казани на выставке на выставке «Дрон экспо – 2025» показали устройство, способное снимать видеокартинку с вражеских FPV-дронов и выводить ее на экран оператора.

    Компания «Элтех-Юг» представила на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани инновационный детектор БПЛА «ПТ-02», передает ТАСС.

    Разработка способна перехватывать видео с вражеского FPV-дрона после обнаружения сигнала и сразу транслировать изображение на монитор. Это позволяет мгновенно определять цель атаки противника по видеокартинке.

    Как сообщил генеральный директор «Элтех-Юг» Александр Камин, система оснащена дублирующим антенным входом, что обеспечивает одновременный мониторинг обстановки на дистанции до 1 км и точечное определение конкретной цели без остановки общего сканирования. Диапазон сканирования устройства – от 400 до 6 400 МГц.

    Поставки детектора «ПТ-02» в российские войска планируются в сентябре.

    Ранее в России создали новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс».

    На Петербургском международном экономическом форуме презентовали и применили автоматизированную систему обнаружения беспилотников «Булат-онлайн» компании 3mx.

    В апреле в России представили комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которые не требуют участия оператора.

    27 августа 2025, 14:28 • Новости дня
    Белоруссия напомнила об оборонительном характере учений «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущие российско-белорусские учения «Запад-2025» необходимы лишь для защиты Союзного государства, заявил госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

    Белорусское руководство неоднократно повторяло, что учения «Запад-2025» – плановые, они проходят раз в два года, сказал Вольфович, передает БелТА.

    «Цели учений совсем не наступательные. На территории наших соседних государств проводятся учения исключительно с наступательными целями. Для наших учений поставлена исключительно оборонительная цель – защита Союзного государства», – указал он.

    Минобороны Белоруссии заявило об агрессии НАТО перед учениями «Запад».

    До этого Белоруссия указывала, что на учениях «Запад-2025» отработают отражение ударов с воздуха.

    Учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии.

    26 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    ВМС Индии ввели в строй два новейших фрегата с ракетами Brahmos

    ВМС Индии приняли в состав фрегаты «Удайгири» и «Химгири» с ракетами Brahmos

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы страны пополнили свой флот двумя современными фрегатами, получившими передовые системы вооружения и обнаружения противника.

    Ввод в эксплуатацию двух новейших фрегатов проекта 17А состоялся на базе в Вишакхапатнаме, передает ТАСС.

    Корабли «Удайгири» и «Химгири» построили на разных верфях – Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders & Engineers в Калькутте. Это первый случай одновременного ввода в строй двух боевых кораблей, изготовленных на двух самостоятельных верфях.

    Министерство обороны Индии подчеркнуло значимость этого события для укрепления восточного побережья страны в военной сфере. Глава оборонного ведомства Раджнатх Сингх заявил: «Ввод в эксплуатацию этих двух кораблей отражает воплощение мечты о независимой Индии».

    Фрегаты оснащены современным вооружением, включая ракеты Brahmos и радиолокационные системы AESA, а также обладают улучшенной малозаметностью и усовершенствованной конструкцией. Оба корабля спроектированы Бюро по проектированию военных кораблей ВМС Индии и на 75% состоят из индийских компонентов.

    Как отметили в министерстве обороны, новые фрегаты войдут в состав Восточного флота, что усиливает возможности Индии по обеспечению безопасности своих морских интересов в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корабль Индии прибыл в Петербург по случаю празднования Дня Военно-морского флота и для развития военного сотрудничества с Россией.

    Россия и Индия ведут совместную работу над десятками проектов в сфере военно-технического сотрудничества, в том числе по поставке и строительству фрегатов для индийских ВМС.

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащенный системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая.

    28 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Технологию для неуязвимых к средствам РЭБ дронов создали в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны и разработали технологию, которая позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления и быть неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    «Мы научили обычные дроны с радиоуправлением и аналоговым видео преодолевать РЭБ противника. Все новые образцы наших аппаратов, применяющиеся в СВО, оснащены технологией автоматического удержания цели с искусственным интеллектом. ИИ внедряется в беспилотник, что позволяет дрону доводить самого себя до цели без участия оператора. Технология делает аппараты неуязвимыми к воздействию средств РЭБ», – рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса ТАСС.

    По его словам, если пилот осуществил захват цели, то дрон сам доведет себя до нее, даже если у него перестанет работать видео или управление. Благодаря дронам «Бумеранг» с автоматическим удержанием цели с ИИ был взят Часов Яр.

    Массовое производство таких аппаратов было развернуто в период с ноября 2024 по март 2025 года. В ранних версиях искусственного интеллекта видеокамера дрона фиксировала на контрастной цели, например на бронеобъекте, с расстояния около 200 метров.

    В новых модификациях «Бумеранга» захват района цели теперь возможен уже за километр, а по мере приближения можно выбирать конкретные участки объекта, такие как гусеницы танка или окна зданий, и корректировать маркер цели без выхода из автопилота.

    Источник отметил, что при использовании автоматического удержания цели с искусственным интеллектом экономия заряда аккумулятора по сравнению с работой опытного оператора достигает 25%.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, на Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения. Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

