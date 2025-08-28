«Калашников» начал модернизацию АК-15 по итогам апробации в зоне СВО

«Калашников» внедрил новый прицел и механизм стрельбы в АК–15 после апробации в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» проводит модернизацию автомата АК-15 по итогам его апробации в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал корпорации.

В пресс-службе компании отметили, что в новую версию АК-15 тип 3 были внедрены технологические обновления, ранее опробованные на АК-12.

В частности, конструкторы изменили дульное устройство и прицел, оснастили автомат новым ударно-спусковым механизмом с двусторонним переводчиком огня и отказались от режима стрельбы фиксированной очередью. Эти доработки стали результатом предложений военнослужащих, поступивших в ходе эксплуатации в условиях спецоперации. При этом, по словам представителей концерна, «усовершенствованный АК-15 сохранил традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям».

АК-15 калибра 7,62 миллиметра был разработан на основе автомата АК-12 и принят на вооружение в Российской армии в феврале 2020 года. Оружие предназначено для подразделений специального назначения и других силовых структур. Как и АК-12, новая модель отличается улучшенной эргономикой, высокой точностью, кучностью стрельбы и возможностью установки современных прицельных систем для круглосуточного применения.

Ранее компания анонсировала создание собственной линейки образцов на базе АК-15 с различными массогабаритными характеристиками. В начале текущего года на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби были представлены укороченный автомат АК-15К и малогабаритный АК-15СК калибра 7,62 миллиметра.

Накануне концерн «Калашников» начал производство новых беспилотников «Архангел» для нужд спецоперации на Украине.

Концерн также начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2.

Компания сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.