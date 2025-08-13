«Калашников» сообщил о выполнении плана производства за полгода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Плановые показатели производства основных дивизионов концерна «Калашников» достигли 100% по итогам шести месяцев 2025 года, передает Telegram»-канал концерна «Калашников».

Объем изготовленной военной и гражданской продукции вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выручка от производственной деятельности также увеличилась.

Государственные контракты, по данным концерна, исполняются полностью, а поставки заказчикам осуществляются без задержек. В 2025 году наблюдается устойчивый рост выпуска военной продукции, а государственный заказ на боевое стрелковое оружие сохраняется на высоком уровне.

На предприятии сообщают: «Многотысячный коллектив завода работает круглосуточно, чтобы в полной мере обеспечить заказчиков необходимым вооружением».

Несмотря на рост спроса на военную продукцию, концерн соблюдает свои обязательства по гражданским заказам. В частности, растет производство станочного оборудования и инструментов, а также увеличивается выпуск гражданского стрелкового оружия. Продукция, предназначенная для экспорта, поставляется по условиям действующих контрактов.

