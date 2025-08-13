Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.0 комментариев
«Калашников» сообщил о выполнении плана производства за полгода
Объем выпуска продукции концерна «Калашников» за первое полугодие 2025 года вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Плановые показатели производства основных дивизионов концерна «Калашников» достигли 100% по итогам шести месяцев 2025 года, передает Telegram»-канал концерна «Калашников».
Объем изготовленной военной и гражданской продукции вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выручка от производственной деятельности также увеличилась.
Государственные контракты, по данным концерна, исполняются полностью, а поставки заказчикам осуществляются без задержек. В 2025 году наблюдается устойчивый рост выпуска военной продукции, а государственный заказ на боевое стрелковое оружие сохраняется на высоком уровне.
На предприятии сообщают: «Многотысячный коллектив завода работает круглосуточно, чтобы в полной мере обеспечить заказчиков необходимым вооружением».
Несмотря на рост спроса на военную продукцию, концерн соблюдает свои обязательства по гражданским заказам. В частности, растет производство станочного оборудования и инструментов, а также увеличивается выпуск гражданского стрелкового оружия. Продукция, предназначенная для экспорта, поставляется по условиям действующих контрактов.
