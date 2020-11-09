«Калашников» разработал гладкоствольный карабин на базе АК-15

Группа компаний «Калашников» разработала охотничий гладкоствольный карабин TR3 366ТКМ на базе автомата АК-15, рассказали в концерне.

«Гладкоствольный карабин TR3 под патрон 366 ТКМ разработан на базе автомата Калашникова АК-15 и имеет с ним максимальное внешнее сходство. Сохранив фирменные черты оружия Калашникова, карабин приобрел улучшенную эргономику и совместимость с современными прицельными комплексами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы «Калашникова».

Главная особенность новинки – сверловка «Парадокс» в дульной части ствола, позволяющая использовать в гладкоствольном карабине патроны, близкие по характеристикам к патронам для нарезного оружия. Кроме того, разработка имеет хромированные канал ствола и патронник, складной и регулируемой по длине приклад и цевье с планкой Пикатинни (системой крепления для прицелов и вспомогательных элементов). В концерне отметили, что новый карабин предназначен для учебно-тренировочной и спортивной стрельбы.

АК-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм разработан «Калашниковым» в рамках программы «Ратник». Министерство обороны приняло автомат на вооружение в конце 2018 года.

В августе концерн создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56 мм. Также «Калашников» в рамках государственного оборонного заказа начал разработку нового ручного пулемета.