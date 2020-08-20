Истребители Японии сопроводили российские ракетоносцы над Японским морем «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны 20 августа 2020, 04:22 Текст: Антон Антонов

Концерн «Калашников» в рамках государственного оборонного заказа разрабатывает новый ручной пулемет, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов. Войсковая эксплуатация опытной партии пулеметов РПК-16, включая «их боевое применение», позволила военному ведомству «уточнить требования к данному виду оружия», передает РИА «Новости». Сообщается, что «работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке», сейчас разработка легкого пулемета ведется «в рамках государственного оборонного заказа». Прототип под названием РПЛ-20 представят на форуме «Армия-2020». Тарасов заявил, что «работа над РПК-16 позволила приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале конструкторов» концерна. Источник в ОПК уже сообщал, что начнется работа над новым ручным пулеметом на базе РПК-16. В феврале 2019 года в российские войска поступил пулемет РПК-16. Он создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. У него возможна замена ствола для работа в режиме обычной штурмовой винтовки. Кроме того, специально для РПК-16 разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости – 96 патронов, который можно использовать и для автоматов Калашникова.

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