В войска поступил новый ручной пулемет Калашникова

Новый ручной пулемет Калашникова РПК-16 поступил на опытно-войсковую эксплуатацию и пройдет тестирование.

По данным Минобороны, «предстоит оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения». Само тестирование пройдет на базе Московского высшего общевойскового командного училища, передает РИА «Новости», в случае замечаний оружие будет доработано.

Контракт с концерном «Калашников» на поставку РПК-16 заключили около года назад. Он создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. У него возможна замена ствола для работа в режиме обычной штурмовой винтовки. Кроме того, специально для РПК-16 разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости – 96 патронов, который можно использовать и для автоматов Калашникова.

Ранее глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что для российских ракетных систем залпового огня (РСЗО) придумали «умные взрыватели» нового поколения.