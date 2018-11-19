Для российских РСЗО придумали «умные взрыватели»

Глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби рассказал, что для российских ракетных систем залпового огня (РСЗО), в том числе «Торнадо-Г», придумали «умные взрыватели» нового поколения.

Глава концерна пояснил, что с момента выпуска последней версии взрывателей прошло уже четыре года, потому «Техмаш» разрабатывает изделия нового поколения, передает ТАСС.

«У нас уже есть наработки, которые позволят создать еще более эффективный взрыватель. Это будет «интеллектуальный взрыватель», который самостоятельно сможет оценивать ситуацию, принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории», – поделился Лепин.

По словам Лепина, опытные образцы нового поколения появятся уже в 2020 году.

«Первые образцы, которые мы можем начать испытывать, где мы можем подтвердить технические решения, в следующем году должны появиться. Насчет того, чтобы они пошли в серию, – потребуется еще несколько лет», – отметил Лепин.

Напомним, в ноябре прошлого года начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский сообщил о начале перевооружения российских ВС на новые РСЗО.