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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    28 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 11:18 • Новости дня

    Euractiv: Еврокомиссия направит остатки средств SAFE на оборонные проекты

    Euractiv сообщил о планах ЕК профинансировать проекты обороны из фонда SAFE

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз может направить до 15 млрд долларов из фонда SAFE на проекты создания «воздушного щита» и «стены дронов», пишут СМИ.

    Еврокомиссия рассматривает возможность направить неиспользованные средства программы SAFE на возобновление двух ключевых европейских оборонных проектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv и неназванных дипломатов.

    «Еврокомиссия рассматривает возможность использовать остатки средств по программе SAFE для возобновления двух ключевых оборонных проектов ЕС», – говорится в публикации.

    По данным журналистов, Еврокомиссия рассчитывает получить от 10 до 15 млрд долларов. Эти деньги планируется направить на создание «европейского воздушного щита», а также на инициативу «стена дронов».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею создания «стены дронов» в Европе. Он подчеркнул, что история доказывает пагубность строительства любых стен. Программа SAFE представляет собой экстренный финансовый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года для поддержки закупок военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пять европейских стран подписали соглашения о получении кредитов по программе SAFE. Позже к этой финансовой инициативе присоединилась Эстония.

    Саму инициативу создания «стены дронов» лидеры государств ЕС отложили для дополнительного обсуждения.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    31 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    США призвали страны G7 пересмотреть условия торговли с Китаем

    Глава Минфина США Бессент призвал страны G7 пересмотреть условия торговли с КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны «Группы семи» пересмотреть торгово-экономические отношения с Китаем.

    По словам американского министра, значительный профицит Китая во внешней торговле требует изменения подходов со стороны других государств. Бессент считает, что существующие условия торговли с Пекином необходимо скорректировать, передает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Мир не может иметь отношения с Китаем при торговом профиците 1,2 трлн. долл. Остальному миру придется пересмотреть свои условия торговли с Китаем», – подчеркнул глава Минфина США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Скотт Бессент анонсировал создание американо-китайского торгового совета.

    Ранее министр финансов США пригрозил странам Европы серьезными последствиями за расширение экономических связей с КНР.

    Также глава американского ведомства допускал возможность полного разрыва торговых отношений с Пекином.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    31 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Афины и Тель-Авив заключили масштабное соглашение о строительстве системы противоракетной обороны на сумму около 3 млрд евро.

    Министерство обороны Израиля сообщило о подписании крупнейшего соглашения на поставку вооружений в Афины, передает РИА «Новости». Сумма сделки составила около 3 млрд евро.

    «Министерства обороны Израиля и Греции подписали гигантскую сделку «Щит Ахиллеса» на сумму около 3 млрд евро (более 10 млрд шекелей), в рамках которой Израиль создаст в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны, основанную на израильской архитектуре и с использованием израильских систем «Праща Давида» и Spyder от компании Rafael и системы Barak MX, производимой компанией IAI Aerospace Industries», – говорится в заявлении.

    В рамках контракта греческая сторона получит израильские многоцелевые радары MMR и системы управления. Эта договоренность стала одной из крупнейших в истории военно-технического сотрудничества Израиля.

    Кроме того, Афины закупят системы Drone Dome для борьбы с беспилотниками стоимостью 26 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль увеличил объем экспорта военной продукции в европейские страны до рекордного уровня.

    В конце прошлого года израильская сторона завершила передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    Ранее Словакия закупила шесть израильских комплексов ПВО Barak MX стоимостью 554 млн евро.

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    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


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    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

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    31 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Полиция Польши заподозрила поджог на поставляющей дроны ВСУ фабрике

    Спецслужбы Польши начали расследовать пожар на фабрике дронов WB Electronics

    Tекст: Мария Иванова

    В польском городе Скаржиско-Каменна загорелось предприятие по производству беспилотников, правоохранительные органы и спецслужбы активно расследуют инцидент, рассматривая версию умышленного поджога.

    Пожар на предприятии WB Electronics, которое занимается производством беспилотных летательных аппаратов, произошел в городе Скаржиско-Каменна, передает РИА «Новости». Возгорание было оперативно ликвидировано.

    «На предприятии WB Electronics, производящем композитные конструкции и системы управления для беспилотных летательных аппаратов, в Скаржиско-Каменной произошел пожар. Он не был большим. Тушение длилось менее двух часов», – сообщил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.

    Пожарным пришлось отключить электропитание в одном из производственных зданий и задействовать систему дымоудаления. Представитель местной полиции Анна Славиньская отметила, что правоохранительные органы работают на месте происшествия и рассматривают поджог в качестве одной из возможных причин возгорания.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский добавил, что к расследованию инцидента уже подключились польские спецслужбы, которые относятся к ситуации с высоким приоритетом. Компания WB Electronics является крупнейшей частной оружейной фирмой в Польше и поставляет беспилотники, в том числе для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская компания WB Electronics совместно с южнокорейской Hanwha Aerospace начала строительство фабрики по производству высокоточных ракет.

    Несколькими днями ранее правоохранительные органы Словакии задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке поджога местного предприятия по выпуску беспилотников.

    В начале июня производственные мощности выпускающей дроны для украинской армии французской компании Delair подверглись нападению с использованием коктейлей Молотова.

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    31 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 840 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 840 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, достигнув максимальных значений за последние пять месяцев.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем выросли на 4,4%, достигнув 840,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 819,8 доллара.

    К утру показатель составил 831,1 доллара, а днем достиг максимального значения. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 805,6 доллара. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурсов в регионе.

    Средние цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. По итогам июля расчетная стоимость подскочила почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев преодолели отметку в 800 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость голубого топлива преодолела отметку в 830 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлой недели октябрьские фьючерсы по индексу TTF достигли уровня 834 доллара.

    Несколькими днями ранее котировки на европейских биржах превысили психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    31 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Киев предложил Вашингтону армию дронов в обмен на Patriot

    Экс-министр обороны Украины предложил США армию дронов за ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы получить зенитные ракеты для прохождения предстоящей зимы, бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников.

    Украинская сторона пытается получить от Вашингтона ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Взамен бывший глава военного ведомства Михаил Федоров обещает американским партнерам содействие в разработке масштабного флота беспилотников.

    «Был бы очень рад помочь Америке создать армию беспилотников – особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зиму», – цитирует Financial Times экс-министра Украины.

    Ранее Владимир Зеленский отмечал, что запасы зенитных ракет у украинской армии сократились в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом.

    Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической. По ее словам, военные даже перестали публиковать статистику перехваченных целей.

    Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь усугубляют конфликт. В Кремле уверены, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и сводят на нет перспективы мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

    Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с украинским руководством реализацию сделки по дронам и ракетам.

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    31 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин присвоил звания гвардейских двум воинским частям

    Tекст: Ольга Иванова

    За проявленные в боях мужество и отвагу 101-я Хинганская бригада управления и 33-й инженерно-саперный полк удостоены почетных званий гвардейских, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    «Присвоить 101 Хинганской бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 101 гвардейская Хинганская бригада управления», – говорится в тексте указа.

    Аналогичного звания удостоен 33-й инженерно-саперный полк. В документах подчеркивается, что статус присвоен за массовый героизм, отвагу и мужество личного состава в боевых действиях. 101-я Хинганская бригада является тактическим соединением связи Сухопутных войск из Забайкалья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 430-му мотострелковому полку и 104-й бригаде управления.

    В июне глава государства подписал указ о присвоении аналогичного статуса 35-му инженерно-саперному полку.

    В конце прошлого года такие же почетные звания получили 44-й инженерно-саперный и 299-й парашютно-десантный полки.

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    31 августа 2026, 14:16 • Новости дня
    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны

    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны до 2% ВВП

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Чехии планируют направить на оборонные нужды 2% ВВП в 2027 году, при этом дефицит государственного бюджета достигнет 18,8 млрд долларов.

    Глава министерства финансов Чехии Алена Шиллерова представила проект государственного бюджета на заседании правительства республики, передает РИА «Новости».

    В документе указано, что дефицит госбюджета в 2027 году составит 389 млрд крон, что эквивалентно 18,8 млрд долларов.

    «Министерство финансов предложило правительству принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон, что превышает показатель нынешнего года, который составляет 310 млрд крон. Расходы на оборонные нужды составят 191 млрд крон или 2% ВВП», – заявила Шиллерова.

    В 2026 году расходы Праги на оборону достигли лишь 1,83% ВВП. Таким образом, Чехия, наряду с Албанией и Словенией, пока не выполняет требования НАТО по оборонным тратам в 2% ВВП. При этом инвестиции, направленные на экономический рост страны, в следующем году должны составить 290 млрд крон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал вероятность отставания страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В Североатлантическом альянсе обеспокоились планами некоторых государств опустить планку финансирования ниже 2% ВВП.

    В июле чешские вооруженные силы получили последнюю партию немецких танков Leopard 2A4.

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    31 августа 2026, 22:55 • Новости дня
    Разведывательный дрон Латвии устроил маневры у границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный беспилотник латвийских ВВС курсирует над территорией Латвии неподалеку от границы с Белоруссией, следует из данных сервиса FlightRadar 24.

    Данные о перемещении разведывательного дрона Penguin C UAS были зафиксированы сервисом FlightRadar 24, передает РИА «Новости». Выяснилось, что аппарат принадлежит латвийским военно-воздушным силам.

    По состоянию на 22:31 беспилотник находился в воздушном пространстве Латвии. Он двигался по весьма хаотичной траектории на высоте 1,4 км. При этом часть маршрута представляла собой ровные круги.

    Аппарат пролетел вдоль белорусской территории от озера Ричу до латвийского населенного пункта Варнавичи. Точные координаты места взлета и конечная цель маршрута военного дрона остаются неизвестными.

    В середине августа истребители союзных сил уничтожили чужой беспилотник в латвийском воздушном пространстве.

    Позднее Минобороны Латвии подтвердило украинское происхождение БПЛА.

    Накануне этих заявлений латвийские силовые структуры запустили собственный разведывательный дрон у границы с Белоруссией.

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    Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое позволит получить контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны. Кроме того, Вашингтон начал склонять Венесуэлу к выходу из ОПЕК и сделки ОПЕК+. Сможет ли Венесуэла заменить США ближневосточную нефть, повлечет ли выход Каракаса из ОПЕК дальнейший распад этой организации и когда и как все это отразится на мировых ценах на нефть? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

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    Американские авианосцы отправятся в прошлое

    ВМС США приказано пойти на радикальный шаг – отказаться от использования электромагнитных катапульт на авианосцах и вернуться, по сути, в прошлое, к паровым катапультам. Для Пентагона это означает и огромные затраты, и подрыв самих основ военно-морского строительства. Однако стратегически данное решение выглядит как подготовка США к большой войне с серьезным противником. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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