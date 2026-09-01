Вступление Британии в Транстихоокеанское партнерство не окупило потери от Brexit

Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

Tекст: Олег Исайченко

«Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

«При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.