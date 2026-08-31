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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    13629 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    18 комментариев
    31 августа 2026, 08:10 • Новости дня

    Трамп пригрозил разнести на куски иранский остров Харк

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети сгенерированное нейросетью видео ракетного удара по иранскому острову Харк, пригрозив разнести его на куски.

    Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social кадры с ракетными ударами по иранскому острову Харк, передает Ura.ru. Видео было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

    «Остров Харк разносят на кусочки!!!» – написал Трамп. На опубликованных им кадрах видно, как по строениям на побережье наносятся ракетные удары, а затем они горят и взрываются.

    Американский лидер не пояснил цель публикации видео. Военные США 30 августа не сообщали об ударах по острову Харк. Остров расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Ранее Трамп не исключал попыток захвата этого острова американскими силами.

    Накануне портал Axios сообщил, что американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана.

    Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах захватить иранский остров Харк.

    Весной американский чиновник подтвердил информацию о нанесении удара по военным объектам на этой территории.

    30 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Bloomberg: Отставка Ливитт застала администрацию Трампа врасплох

    Tекст: Мария Иванова

    Отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт стала неожиданностью для администрации Дональда Трампа, вызвав опасения по поводу кадрового дефицита, пишут СМИ.

    Решение об отставке Кэролайн Ливитт стало настоящим сюрпризом для части команды Дональда Трампа, передает Bloomberg.

    «Уход Ливитт застал некоторых в Белом доме врасплох», – отмечают журналисты издания.

    Американский лидер не спешит с поиском преемника. В переходный период брифинги будут проводить члены президентского кабинета. Подобная практика уже применялась ранее в этом году во время отсутствия пресс-секретаря из-за рождения ребенка.

    Администрация президента США столкнулась с серией увольнений высокопоставленных чиновников. Свои посты покинули заместитель помощника по национальной безопасности Энди Бейкер и директор по законодательным вопросам Джеймс Брейд. Череда отставок грозит кадровым вакуумом, а поиск новых специалистов может оказаться сложной задачей. Ряд других руководителей также рассматривают возможность ухода в ближайшие месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Дональд Трамп анонсировал уход Кэролайн Ливитт с поста пресс-секретаря Белого дома ради воспитания детей. Позже американский лидер пошутил о недостатке любви со стороны своей помощницы.

    Незадолго до отставки чиновница раскритиковала передачу Джо Байденом огромного количества боеприпасов Украине.

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    31 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США провели точечную операцию против КСИР

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели точечную операцию против иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Военные США категорически отвергли обвинения в свой адрес со стороны КСИР, который назвал действия США «актом агрессии». По версии США, удары наносились с целью предотвратить установку мин в Ормузском проливе.

    CENTCOM заявил в X, что именно Тегеран создал угрозу в регионе. Точечная операция потребовалась для защиты гражданских моряков, коммерческого судоходства и обеспечения свободного потока мировой торговли, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

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    30 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе

    КСИР пригрозил ответить США на удар по острову Ларак

    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран накажет США за то, что американские беспилотники атаковали остров Ларак в Ормузском проливе, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «США и Израиль в очередной раз… решили возродить свою зловещую роль… агрессивным актом нападения на остров Ларак. Военные исламского Ирана дадут ответ на это нападение, агрессор будет наказан», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    По данным портала Axios, удар по острову Ларак стал первой американской атакой на иранскую территорию с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Сообщается, что в результате атаки американских беспилотников погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

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    30 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США и Израилю, назвав их общими врагами мусульманского мира.

    Хаменеи заявил, что все исламские государства должны сплотиться перед общим врагом в лице Соединенных Штатов и Израиля для противодействия их планам, передает ТАСС.

    «Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [мусульман]», – подчеркнул Моджтаба Хаменеи в письменном обращении по случаю отмечаемой в Иране «Недели единства». Он настоятельно посоветовал лидерам исламских стран, особенно государств Западной Азии и Персидского залива, распознать истинного противника и противостоять его замыслам.

    По словам Хаменеи, Вашингтон и Тель-Авив ведут борьбу не только с Тегераном и его региональными союзниками, но и со всеми мусульманами, включая население Западной Азии и Северной Африки. Ранее иранский лидер призывал граждан страны мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы справиться с последствиями экономической войны, развязанной США против исламской республики.

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Президент США заявил, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    В мае верховный лидер Ирана анонсировал новые меры по противостоянию Соединенным Штатам.

    В конце апреля Моджтаба Хаменеи заявил о полном крахе американских планов в отношении Тегерана.

    В начале того же месяца глава исламской республики объявил о победе своей страны в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

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    30 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    Карты Google стали показывать озеро Онтарио как озеро Америка

    Tекст: Вера Басилая

    Сервис карт Google начал отображать название озера Онтарио как озеро Америка для американских пользователей, говорится в заявлении компании.

    Представители технологической корпорации объяснили обновление стремлением отражать актуальные данные. Канадский премьер-министр Марк Карни подчеркнул, что Оттава сохранит историческое наименование объекта, передает РИА «Новости».

    «Люди, использующие сервис карт в США, увидят «озеро Америка», те, кто находятся в Канаде, продолжат видеть «озеро Онтарио», а те, кто находятся за пределами США и Канады, будут видеть оба названия», – говорится в заявлении Google.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг подтвердил нововведение. Он опубликовал соответствующий скриншот обновленной карты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Президент США подписал официальный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка.

    Геологическая служба США выпустила постановление о переименовании водоема во всех государственных документах.

    В интернете появился юмористический сайт по продаже высмеивающих эту инициативу сувениров.

    В Оттаве решили переименовать Трамп-авеню из-за торговой войны.

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    31 августа 2026, 01:15 • Новости дня
    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе
    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес ракетные удары по американским судам, находившимся в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV.

    Телеканал при этом не называет источник информации. «Сообщается о том, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе», – сказано в сообщении Press TV.

    Кроме того, несколько взрывов прогремели на территории Иордании, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил наказать США за эту атаку.

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    30 августа 2026, 19:49 • Новости дня
    Трамп назвал озеро Онтарио в картах Google «озером Америка»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп поделился картой Google с переименованным озером Онтарио на фоне торговых разногласий с Канадой.

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение карты Google, где озеро Онтарио обозначено как «озеро Америка», передает РИА «Новости».

    На картинке граница между США и Канадой проходит прямо по водоему: слово «озеро» находится на канадской стороне, а «Америка» – на американской.

    Политик также прикрепил ссылку на материал газеты Hill. В нем утверждается, что компания Google уже изменила название водоема на картах для американских пользователей смартфонов.

    В ответ на это Канада установила на своем берегу огромный щит с надписью на английском и французском языках: «Озеро Онтарио. Сейчас и всегда», сообщила газета Guardian.

    Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что Оттава продолжит использовать историческое название.

    Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио. Это решение стало следствием торговых разногласий между Вашингтоном и канадской стороной.

    Водоем входит в систему Великих озер и располагается на границе двух государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал официальный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка.

    Геологическая служба США выпустила постановление о переименовании водоема во всех государственных документах.

    Сервис карт Google начал отображать новое наименование для американских пользователей.

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    31 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по двум американским авиабазам на территории Иордании, сообщает телеканал Press TV.

    «Уничтожены инфраструктура техобслуживания, места дислокации истребителей на двух базах США», – сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.

    Речь идет об авиабазе короля Хусейна и авиабазе Аль-Азрак, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    31 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Press TV: Иран выпустил ракеты в направлении баз США в Западной Азии

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетная атака Ирана была направлена на американские военные объекты в Западной Азии, сообщает телеканал Press TV.

    «Иранские ракеты направляются в сторону баз США в Западной Азии», – сообщает Press TV.

    Были атакованы военные позиции США в Иордании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    В самом Иране взрывы были зафиксированы в районе города Сирик, передала государственная телерадиокомпания IRIB. В сообщении уточняется, что детонации связаны с оборонительными действиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    30 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах заполнить резервы США венесуэльской нефтью

    Трамп заявил о намерении восполнить стратегический резерв США нефтью Венесуэлы

    Tекст: Мария Иванова

    Добытая в рамках новой сделки на 17 венесуэльских месторождениях нефть позволит Вашингтону восстановить истощенные национальные резервы энергоносителей, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтонская администрация намерена использовать нефть из Венесуэлы для пополнения американских стратегических запасов энергоносителей, передает ТАСС.

    «Одно из того, что я собираюсь сделать с венесуэльской нефтью, – это восполнить национальные стратегические резервы, которые были практически истощены из-за сонного Джо Байдена», – написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, процесс начнется очень скоро и станет подарком народу США от Венесуэлы.

    Ранее глава Белого дома сообщил о заключении соглашения с Каракасом, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 млрд баррелей из подтвержденных запасов страны. Как уточнила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес, договоренность предполагает разработку 17 месторождений.

    Стратегический нефтяной запас США был создан в 1975 году для защиты от новых кризисов. В настоящий момент в четырех хранилищах в Луизиане и Техасе находится около 290 млн баррелей нефти при общей вместимости 714 млн баррелей. Это крупнейший в мире правительственный резерв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп объявил о получении контроля над венесуэльскими запасами нефти. Данное историческое соглашение вдвое увеличит американские стратегические резервы.

    Вашингтон ускорил заключение этого договора из-за затяжного конфликта с Ираном.

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    31 августа 2026, 03:06 • Новости дня
    Взрыв произошел на авиабазе США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    На авиабазе США Муваффак Салти в Иордании произошел взрыв, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    «Взрыв на авиабазе США Муваффак Салти в Иордании», – сообщает IRIB со ссылкой на арабские источники.

    При этом власти Иордании заявили, что перехватили восемь ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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    31 августа 2026, 07:04 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9

    Иранские военные сбили разведывательный дрон США над Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о поражении беспилотника США MQ-9 над Ормузским проливом, сообщает телеканал Press TV.

    Корпус стражей исламской революции Ирана поразил американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Дрон MQ-9 США был поражен над Ормузским проливом, он упал в воды Персидского залива», – говорится в сообщении телеканала Press TV.

    Этому предшествовала серия инцидентов в регионе. На иранском острове Ларак в Ормузском проливе прозвучало несколько взрывов. По данным портала Axios, ссылающегося на американского чиновника, вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемым иранским пусковым установкам на острове.

    В ответ Тегеран выпустил ракеты по американским кораблям в Ормузском проливе и военным базам США в Западной Азии. В свою очередь, Центральное командование ВС США заявило, что их действия были направлены на предотвращение минирования Ормузского пролива иранскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк.

    В ответ Иран нанес ракетные удары по судам США в Ормузском проливе.

    В середине августа Корпус стражей исламской революции уже ликвидировал американский разведывательный беспилотник над провинцией Хормозган.

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    31 августа 2026, 07:49 • Новости дня
    КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку США на Ларак

    КСИР атаковал базы США в Иордании после удара по острову Ларак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил по силам США на двух базах в Иордании в ответ на атаку США на остров Ларак, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на КСИР.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским силам на двух базах в Иордании, сообщает телеканал Press TV. Это стало ответом на атаку США на остров Ларак.

    «Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским военным составляющим на двух иорданских базах в ответ на ранее совершенную атаку США на остров Ларак», – передает телеканал.

    Ранее иранское агентство Fars сообщало о взрывах на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на американского чиновника, США атаковали пусковые установки Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили, что удар был нанесен для предотвращения минирования пролива иранскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать США за атаку на остров Ларак.

    Вскоре иранские военные выпустили ракеты в направлении американских баз в Западной Азии.

    Затем над Ормузским проливом бойцы КСИР сбили разведывательный беспилотник США.

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    31 августа 2026, 08:16 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Баррель Brent превысил 90 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение военного конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе спровоцировало заметный рост котировок углеводородов на мировых биржах.

    Утром в понедельник фьючерсы на марку Brent с поставкой в ноябре выросли на 2,47%, достигнув отметки 90,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Декабрьские контракты прибавили 4,78% и составили 90,23 доллара. Одновременно октябрьские фьючерсы WTI подорожали на 2,22% до 85,26 доллара.

    Резкий скачок стоимости связан с взаимными атаками на Ближнем Востоке. Американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак. В Центральном командовании ВС США объяснили свои действия необходимостью помешать минированию Ормузского пролива.

    В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил ракеты по военным объектам США в Иордании. Кроме того, ракеты были выпущены по американским судам в проливе и военным объектам в Западной Азии.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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