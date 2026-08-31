Трамп пригрозил разнести на куски иранский остров Харк

Tекст: Вера Басилая

Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social кадры с ракетными ударами по иранскому острову Харк, передает Ura.ru. Видео было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

«Остров Харк разносят на кусочки!!!» – написал Трамп. На опубликованных им кадрах видно, как по строениям на побережье наносятся ракетные удары, а затем они горят и взрываются.

Американский лидер не пояснил цель публикации видео. Военные США 30 августа не сообщали об ударах по острову Харк. Остров расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Ранее Трамп не исключал попыток захвата этого острова американскими силами.

Накануне портал Axios сообщил, что американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана.

Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах захватить иранский остров Харк.

Весной американский чиновник подтвердил информацию о нанесении удара по военным объектам на этой территории.