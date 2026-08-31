Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.0 комментариев
Минобороны ОАЭ сообщило об уничтожении иранского беспилотника
Вооруженные силы ОАЭ уничтожили запущенный из Ирана беспилотник
Военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов сбили беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны, который был запущен с территории Ирана.
Военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов сбили один беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ирана. Инцидент произошел над территориальными водами государства, передает ТАСС.
«Наши военно-воздушные силы уничтожили беспилотник над территориальными водами государства, прилетевший из Ирана», – говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ. Ведомство находится в состоянии боевой готовности, а силы противовоздушной обороны круглосуточно контролируют воздушное пространство страны.
Ранее американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана. По данным СМИ, иранская сторона намеревалась использовать эти установки для запуска ракет с морскими минами в Ормузский пролив. В ответ Иран атаковал базы США в Иордании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским базам в Иордании.
Иранские военные сбили разведывательный беспилотник США над Ормузским проливом.
В мае системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отразили массированную атаку иранских ракет и дронов.