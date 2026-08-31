КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9

Иранские военные сбили разведывательный дрон США над Ормузским проливом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корпус стражей исламской революции Ирана поразил американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

«Дрон MQ-9 США был поражен над Ормузским проливом, он упал в воды Персидского залива», – говорится в сообщении телеканала Press TV.

Этому предшествовала серия инцидентов в регионе. На иранском острове Ларак в Ормузском проливе прозвучало несколько взрывов. По данным портала Axios, ссылающегося на американского чиновника, вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемым иранским пусковым установкам на острове.

В ответ Тегеран выпустил ракеты по американским кораблям в Ормузском проливе и военным базам США в Западной Азии. В свою очередь, Центральное командование ВС США заявило, что их действия были направлены на предотвращение минирования Ормузского пролива иранскими силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк.

В ответ Иран нанес ракетные удары по судам США в Ормузском проливе.

В середине августа Корпус стражей исламской революции уже ликвидировал американский разведывательный беспилотник над провинцией Хормозган.