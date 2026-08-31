30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Мощное наводнение в Большом каньоне привело к гибели человека
Жертвой наводнения в Большом каньоне стал один человек, 15 пропали
Один человек погиб, еще 15 пропали без вести в результате наводнения, произошедшего в районе Большого каньона (штат Аризона). Об этом сообщает телекомпания CNN.
Трагедия развернулась в районе Большого каньона, где спасатели обнаружили тело 46-летнего мужчины недалеко от реки Колорадо. На данный момент неизвестна судьба еще 15 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Из-за разгула стихии серьезно пострадала водопроводная система одноименного парка. Эта инфраструктура критически важна, так как обеспечивает подачу питьевой воды и используется для тушения возможных пожаров.
Власти штата уже эвакуировали 62 человека из наиболее опасных районов. Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений, при этом синоптики предупреждают, что проливные дожди могут продлиться еще несколько часов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне из-за проливных дождей в американском штате Кентукки погибли четыре человека.
Накануне масштабный паводок на севере Непала унес жизни 781 человека.