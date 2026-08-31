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    31 августа 2026, 08:12 • Новости дня

    Число жертв наводнения в Непале достигло 903 человек

    Жертвами наводнения после землетрясения на севере Непала стали 903 человека

    Tекст: Мария Иванова

    Разрушительное наводнение на севере Непала, вызванное землетрясением и оползнем, унесло жизни более 900 человек, при этом тысячи остаются пропавшими без вести.

    Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

    «Число жертв возросло до 903», – говорится в сообщении агентства, которое ссылается на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий.

    Стихия обрушилась на северные районы страны в среду утром. Мощный поток воды хлынул со стороны Китая в реку Бхоте-Коши. Паводок стал следствием землетрясения и спровоцированного им оползня. Ранее сообщалось о 781 погибшем, при этом более 2 тыс. человек числились пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне количество жертв разрушительного паводка увеличилось до 788 человек.

    Спасательные службы спасли из зоны бедствия более 8 тыс. пострадавших.

    Власти Непала оценили затраты на восстановление приграничных районов в 5 млрд долларов.

    28 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    В Непале сообщили о семи пропавших после наводнения россиянах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне бедствия в Непале пропали семь граждан России, сообщили в Совете по туризму страны.

    Местные власти обновили статистику по иностранцам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, передает ТАСС. Согласно официальным документам профильного ведомства, судьба нескольких россиян остается неизвестной.

    «Всего пропали – девять, все еще не найдены – семь, спасены – двое», – говорится в отчете непальского Совета по туризму.

    Накануне в зоне разрушительного наводнения в Непале без вести пропали восемь россиян.

    Позже спасатели благополучно эвакуировали двоих отечественных туристов.

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    29 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

    Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России обратилось к родным пропавших в Непале россиян с просьбой направлять официальные запросы для организации поисков в зоне сильного наводнения.

    Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

    «Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

    В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

    В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

    В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
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    30 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

    После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

    Tекст: Антон Антонов

    После схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, сообщили китайские власти.

    «На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

    В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

    Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    28 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале

    Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале на горе

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристическая группа спаслась от смертоносного паводка на границе с Китаем, вовремя заметив надвигающуюся опасность и взобравшись по горной лестнице.

    Россиянка Екатерина Красюкова оказалась в эпицентре стихийного бедствия на непальской границе, передает РИА «Новости». Туристическая группа из 12 человек направлялась в Китай к горе Кайлас, когда внезапно началось наводнение. Путешественники ожидали прохождения контроля в автобусе.

    «Сначала я увидела, что наш повар из непальской команды прыгает в окно. Посмотрела налево и увидела несущиеся черные массы грязи. Я закричала: «В окно!» И побежала. Это было на адреналине», – рассказала туристка.

    Спастись удалось благодаря лестнице на гору, которая оказалась рядом с их транспортом. По словам россиянки, выжили все члены интернациональной группы, включая граждан Швейцарии, Болгарии, Италии и США. Эвакуация на вертолетах в Катманду началась лишь спустя несколько часов.

    Мощный паводок на реке Бхоте-Коси был спровоцирован землетрясением и оползнем. Жертвами стихии в Непале стали 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    В зоне разрушительного стихийного бедствия без вести пропали восемь граждан России.

    Из-за прорыва берегов горного озера власти приостановили спасательные операции.

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    28 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Музыкант из Якутии пропал без вести при наводнении в Непале

    Основатель музыкальной школы из Якутии исчез после смертельного паводка в Непале

    Tекст: Мария Иванова

    Российский гитарист Кирилл Третьяков перестал выходить на связь после разрушительного схода ледника, унесшего жизни сотен людей в горных районах Южной Азии.

    Друзья и близкие разыскивают основателя якутской школы «Дом музыки», рок-музыканта Кирилла Третьякова, передает РИА «Новости». Он исчез на фоне масштабного стихийного бедствия.

    «Мы верим в хорошее, Кирилл не пропадет. Сделали запрос в МИД, ждем информацию», – рассказал друг пропавшего Александр Лукин.

    Мощный поток воды обрушился на реку Бхоте-Коси в среду. Геологическая служба США установила, что причиной трагедии стал сход ледника. Жертвами стихии стали уже 547 человек.

    При этом спасательная операция продолжается. Властям удалось эвакуировать 121 иностранного туриста, среди которых есть граждане России, Китая, США и ряда других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после мощного паводка в Непале без вести пропала почти тысяча человек.

    Из-за разлива горной реки на севере страны погибли свыше 500 человек.

    В зоне разрушительного наводнения исчезли восемь граждан России.

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    28 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    В Непале прорвало берега озера после оползня

    Власти Непала сообщили о прорыве берегов озера после масштабного оползня

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале прорвало берега озера, образовавшегося после оползня, из-за чего уровень воды в реке резко вырос, а спасательные операции пришлось приостановить.

    Власти Непала получили информацию о прорыве берегов озера, которое образовалось после оползня, передает РИА «Новости». Уровень воды в реке стремительно растет, из-за чего спасательные операции в регионе пришлось приостановить.

    «Властям в Непале сообщили о прорыве берегов у озера, появившегося после оползня», – заявил местный чиновник Наредра Парияр. Из-за подъема воды спасательная операция с участием вертолетов в районе Расува остановлена, местные жители вынуждены спасаться на холмах.

    Мощный паводок в горном Непале начался в среду, когда вода хлынула в реку Бхоте-Коши. Геологическая служба США уточнила, что причиной бедствия стал сход ледника, а не землетрясение. Число жертв наводнения достигло 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев.

    Восемь россиян, находившихся в зоне бедствия, самостоятельно эвакуируются в Катманду на частном автотранспорте. Судьба еще восьми граждан России, которые не вышли на связь, пока остается неизвестной, новых данных о них в посольство не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате масштабного наводнения.

    Национальное управление по снижению рисков зафиксировало пропажу 977 человек.

    В зоне стихийного бедствия исчезли восемь российских туристов.

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    29 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    Более 930 работников ГЭС пропали без вести после наводнения в Непале

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате мощного наводнения на севере Непала бесследно исчезли сотни работников местных гидроэлектростанций, многие объекты оказались заблокированы.

    После разрушительного наводнения в Непале без вести пропали более 930 сотрудников объектов гидроэнергетики, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие затронуло 11 проектов, включая строящиеся станции.

    «Пропавшими без вести по-прежнему числятся 934 человека, связанные с 11 проектами в сфере гидроэнергетики, включая строящиеся», – отмечает газета Kathmandu Post со ссылкой на ассоциацию энергопроизводителей IPPAN.

    Точное количество заблокированных людей на каждой станции пока неизвестно. При этом министерство энергетики отчиталось о спасении 350 человек. В поисковых операциях задействованы непальские военные.

    Наводнение произошло утром 26 августа из-за мощного потока воды, хлынувшего со стороны Китая в реку Бхоте-Коши.

    Паводку предшествовало землетрясение, вызвавшее оползень. Жертвами стихии стали 626 человек, еще свыше двух тыс. числятся пропавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Совет по туризму Непала заявил о спасении 184 туристов. Посольство России призвало родственников пропавших россиян направлять официальные запросы для организации поисков.

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    28 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Ученый предупредил о риске разрушительных наводнений в регионах России

    Эксперт Сергеев: Российские горные регионы подвержены угрозе паводков

    Tекст: Мария Иванова

    Российские горные регионы, включая Кавказ, Алтай и Саяны, подвержены угрозе разрушительных паводков, аналогичных недавней катастрофе в Непале, отметил завкафедрой общей биологии и экологии Факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев.

    Заведующий кафедрой общей биологии и экологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев назвал регионы России с потенциальными рисками разрушительных паводков, передает ТАСС.

    В зоне риска оказались территории Кавказа, Алтая и Саян.

    «Почти несомненно, что это результат разрушения конца ледника в Гималаях, а это с большой вероятностью – результат общего повышения температур в последние десятилетия. Горные районы с многочисленными ледниками подвержены таким катаклизмам», – отметил эксперт, комментируя недавнюю трагедию в Непале.

    По словам Сергеева, стихийные бедствия могут быть спровоцированы не только таянием ледников, но и землетрясениями или длительными сильными дождями. Он также добавил, что человек способен усугубить ситуацию, приведя в пример трагедию на плотине Вайонт в итальянских Альпах в 1963 году.

    Напомним, мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром из-за схода снежно-каменной лавины. Пропавшими без вести числятся почти тысяча человек, спасены более 3,2 тыс. Посольство РФ в Непале сообщило об отсутствии связи с восемью россиянами, которые могли находиться в зоне бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате масштабного наводнения.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали почти тысяча местных жителей и туристов.

    Из-за прорыва берегов горного озера спасатели приостановили поисковые операции.

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    29 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    В Непале из-за паводка пропали 2,5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате разрушительного наводнения в Непале пропали без вести почти 2,5 тыс. человек, среди которых оказались 213 иностранных граждан.

    После мощного паводка в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек, в том числе 213 иностранцев, передает ТАСС. Такие данные приводит Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

    «Пропавшими без вести числятся 2 456 человек», – отметило ведомство. По официальным данным, к спасательной операции привлечены почти 15 тыс. специалистов. Наземные службы смогли спасти более 4,3 тыс. пострадавших.

    Поисковые отряды обнаружили тела 626 погибших. Масштабная поисково-спасательная операция в зоне стихийного бедствия продолжается.

    Накануне число жертв наводнений на севере Непала возросло до 579 человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали семь граждан России. Ученые назвали этот разрушительный паводок каскадной катастрофой.

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    30 августа 2026, 07:35 • Новости дня
    Жертвами наводнения в Непале стали 734 человека

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 734 человек, сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

    Спасательные службы Непала продолжают поисковую операцию после катастрофического наводнения, обрушившегося на северные районы страны в среду, передает ТАСС.

    По данным управления, спасены 8 186 человек, среди них 227 иностранных граждан, вывезенных на вертолетах. Почти 2,5 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести, включая 588 иностранцев.

    К поисково-спасательным работам привлечены почти 20 тыс. человек. Неопознанные тела размещены в 11 больницах разных округов, их фотографируют и регистрируют, а данные публикуют на официальных ресурсах полиции. Из-за нехватки мест в моргах в некоторых районах приняли решение захоронить неопознанных погибших.

    В долине, через которую прошла волна паводка, скопилось около 14-15 м ила и обломков, угроза повторного наводнения сохраняется. В отдельных районах страны начались дожди, вызвавшие новые подтопления и оползни, нарушено движение на основных автомагистралях, особенно сильно пострадал округ Расува. Метеорологи прогнозируют на ближайшие сутки обильные дожди и снегопады в горах, власти призывают жителей проявлять осторожность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    29 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Посольство сообщило о восьми пропавших россиянах в зоне бедствия в Непале

    Посольство: В зоне бедствия на границе Непала и Китая пропали восемь россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне масштабного стихийного бедствия на границе Китая и Непала бесследно исчезли восемь российских граждан, сообщили в посольстве России в Китае.

    «По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», – заявили в дипломатическом представительстве, передает РИА «Новости».

    В посольстве добавили, что информация об обнаружении граждан России к настоящему моменту не поступала.

    Ранее российское посольство призвало родственников пропавших туристов направлять официальные запросы на поиск.

    Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    Местные спасатели приостановили поисковые операции из-за резкого подъема уровня воды в реке.

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    29 августа 2026, 08:40 • Новости дня
    Власти Непала назвали стоимость восстановления после разрушительного наводнения

    Власти Непала оценили затраты на восстановление после паводка в пять млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    От 4 до 5 млрд долларов потребуется Непалу на восстановление после разрушительного наводнения, обрушившегося на приграничные районы страны, сообщил агентству Reuters министр финансов республики Сварним Вагле.

    Министр финансов республики Сварним Вагле сообщил агентству Reuters, что на преодоление последствий стихии в приграничных районах уйдет от четырех до пяти млрд долларов, передает ТАСС. «Это лишь предварительная оценка. В настоящее время идет подсчет ущерба и потерь», – отметил глава ведомства.

    Мощная волна обрушилась на северные территории страны в среду утром. По предварительной информации, причиной бедствия стала снежно-каменная лавина на границе с Китаем, сошедшая примерно в 20 километрах от пограничного перехода «Расувагадхи».

    Огромная масса воды, грязи и камней пронеслась по руслу реки на расстояние не менее 70 километров. Стихия затопила обширные территории и полностью разрушила несколько прибрежных поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за разлива горной реки на севере Непала погибли 538 человек.

    После мощного паводка без вести пропала почти тысяча местных жителей и туристов.

    Из-за прорыва берегов образовавшегося после оползня озера спасатели приостановили поисковые операции.

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    28 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

    Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали на Камчатке

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные подземные толчки зафиксировали у берегов Камчатского края, очаг залегал на глубине десять километров.

    Подземные толчки зафиксировали 28 августа в 12:12 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Эпицентр стихии располагался в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, где проживают 187 тыс. человек.

    Очаг сейсмического события залегал на глубине десять километров. Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших среди местных жителей не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2.

    Месяцем ранее специалисты зафиксировали в крае подземные толчки магнитудой 5,2.

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    28 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    Жертвами наводнения в Непале стали 538 человек

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни 538 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за разлива горной реки на севере Непала погибли свыше пятисот человек, а судьба почти тысячи местных жителей и иностранцев остается неизвестной.

    Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек, передает РИА «Новости». Инцидент произошел из-за резкого повышения уровня воды в реке Бхоте-Коси, берущей начало в горах Тибета.

    «Общее число погибших в результате наводнения на реке Бхоте-Коси в округе Расува достигло 538 человек», – отмечает портал Ratopati со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий. Стихия обрушилась на приграничные районы Непала и Китая в среду, 26 августа.

    На данный момент пропавшими без вести в Непале числятся 977 человек, среди которых 517 иностранцев. В соседнем Китае после мощного схода селя пропали 558 человек. Российская дипмиссия сообщила, что восемь граждан РФ самостоятельно эвакуировались из зоны бедствия в Катманду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Непала сообщили о прорыве берегов горного озера.

    После мощного паводка в стране без вести пропала почти тысяча человек.

    Во время масштабного стихийного бедствия спасатели благополучно эвакуировали двоих российских туристов.

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    30 августа 2026, 11:43 • Новости дня
    Шестилетний ребенок провел трое суток под завалами в Непале

    Tекст: Вера Басилая

    Шестилетняя девочка провела трое суток под обломками зданий в районе Расува в Непале после разрушительного паводка, унесшего жизни сотен людей, сообщает издание India Today.

    Вооруженная полиция Непала вызволила ребенка из-под завалов в районе Расува после разрушительного наводнения, передает РИА «Новости».

    После спасения пострадавшую экстренно доставили на вертолете в одну из больниц Катманду, где она сейчас проходит лечение.

    «В пятницу спасатели в Непале совершили чудо, обнаружив шестилетнюю девочку живой под землей и обломками в районе Расува, спустя три дня после того, как разрушительное наводнение обрушилось на эту гималайскую страну», – отмечает издание India Today.

    Стихийное бедствие обрушилось на северные регионы страны утром 26 августа. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в реку Бхоте-Коши из-за землетрясения и последовавшего за ним оползня.

    Число жертв наводнения на севере Непала достигло 734 человек.

    Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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