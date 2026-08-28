Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Число жертв наводнений на севере Непала возросло до 579 человек
Стихийное бедствие в северных регионах Непала унесло жизни 579 человек, при этом почти 2 тыс. местных жителей числятся пропавшими без вести.
Масштабные катаклизмы нанесли серьезный ущерб инфраструктуре страны, передает РИА «Новости». Центральное телевидение КНР со ссылкой на спасательные ведомства республики уточняет текущую статистику потерь.
«По состоянию на 28 августа число погибших в результате наводнений в северных районах Непала возросло до 579 человек, а число пропавших достигло 1924 человек», – сообщили в Национальном управлении по снижению риска стихийных бедствий Непала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.
Власти страны получили информацию о прорыве берегов образовавшегося после оползня озера.
Ученые назвали это разрушительное природное явление каскадной катастрофой.