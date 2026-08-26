Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?2 комментария
Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина
По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.
По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.
«К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.
Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.
Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.