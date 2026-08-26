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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    33 комментария
    26 августа 2026, 19:19 • Новости дня

    Кузнецова: «Единая Россия» приняла более 180 законов в поддержку участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    По инициативе «Единой России» принято более 180 законов в защиту участников спецоперации, сообщила зампред Госдумы, председатель комиссии Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в ходе дебатов на радиостанциях «Вести ФМ» и «Маяк».

    Кузнецова отметила, что помощь охватывает различные сферы – от социальной поддержки до образования, медицины и бытовых вопросов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В частности, для семей военнослужащих предусмотрены образовательные льготы, а также меры в сфере медицинской помощи и реабилитации. Среди них парламентарий назвала компенсацию расходов на проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии.

    Отдельное внимание, по словам Кузнецовой, уделяется психологической реабилитации военнослужащих. «Более 50% бойцов сегодня нуждаются в психологической поддержке. «Единая Россия» выстроила последовательную работу по этому направлению с самых первых дней СВО, когда мы вместе с факультетом психологии МГУ разработали программу, выезжали, готовили специалистов», – сказала Кузнецова.

    В настоящее время партия работает над развитием программы психологов-наставников для участников СВО. Еще одним направлением стала инициатива «Новая высота», предполагающая создание адаптивных тренажерных залов в российских регионах. По словам парламентария, такие площадки уже появились в семи субъектах России. Идея проекта возникла после того, как вернувшиеся с фронта военнослужащие самостоятельно организовали небольшой тренажерный зал.

    Кузнецова также сообщила, что совместно с правительством ведется работа по повышению эффективности программы адаптации участников СВО. В частности, расширяется необходимая инфраструктура и привлекаются дополнительные ресурсы, а также увеличивается производство отечественных средств реабилитации.

    Помимо поддержки участников спецоперации и их семей, отдельным направлением деятельности «Единой России» Кузнецова назвала защиту традиционных ценностей. По ее словам, соответствующий блок был включен в Народную программу партии. Парламентарий заявила, что по инициативе «Единой России» было принято 35 законов в этой сфере. Среди направлений законодательной работы она назвала защиту религиозных символов и семейных ценностей.

    «Поэтому нам недостаточно только оборонной позиции, недостаточно только защищать свои ценности. 35 законов мы приняли в защиту ценностей: это защита религиозных символов, семейных ценностей. И мы пойдём дальше», – заявила Кузнецова.

    Она также сообщила о планах продолжить работу по продвижению и защите русского языка, интеграции ценностных ориентиров в миграционную политику и сохранению культурной идентичности России.

    Отдельно Кузнецова подчеркнула необходимость практического, а не формального подхода к защите традиционных ценностей. По ее словам, в рамках этой работы были внесены изменения в Конституцию, разработан соответствующий глоссарий и устранены правовые пробелы. «Несомненно, нужно строить государственный барьер в деле защиты того, что нам дорого: наша русская культура, наша идентичность», – подчеркнула зампред Госдумы.

    Кузнецова также напомнила о принятии закона, предусматривающего возможность отказа в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые не соответствуют традиционным ценностям. Кроме того, обсуждается введение категории фильмов для семейного просмотра и создание специализированных институтов для изучения традиционных ценностей.

    Ранее  партия «Единая Россия» поддержала проекты комплексной реабилитации участников спецоперации во всех регионах страны.

    Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о принятии свыше 160 федеральных законов для помощи бойцам.

    В прошлом году вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о проведении консультаций для 37 тысяч военнослужащих и их родственников.

    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    25 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Медведев: При поддержке «Единой России» обновят более 17 тысяч отделений почты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство направит пять млрд рублей на ежегодную модернизацию сельских почтовых отделений в рамках совместной инициативы с партией «Единая Россия», сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Это решение принято по инициативе партии в рамках исполнения поручения президента, сообщается на сайте «Единой России».

    «В целом, задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно – и в рамках ряда поручений Главы государства. В рамках Народной программы, напомню, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тыс. отделений», – заявил Медведев.

    Руководитель партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев отметил успешный опыт ремонта социальных объектов, который теперь применяется для почты. Он привел в пример отделение в Тверской области, построенное за 30 дней с двукратной экономией. По его словам, выделенные средства позволят быстрее и дешевле модернизировать более 17 тыс. сельских отделений.

    Гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков подчеркнул социальную значимость компании. Он добавил, что почта работает на всей территории страны, обеспечивая географическое равенство для всех граждан независимо от рентабельности территорий.

    Напомним, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект для модернизации сервисов «Почты России».

    Депутаты одобрили данный документ о мерах поддержки предприятия в первом чтении.

    Позже вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал разработку второго пакета помощи почтовому оператору.

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    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    26 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Народной программе «Единой России» предусмотрены конкретные меры по повышению доходов преподавателей без увеличения их рабочей нагрузки и сокращению регионального неравенства зарплат, сообщил Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин.

    Головин выступил на областном педагогическом форуме «Август. Старт» в Кирове, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие 400 преподавателей со всего региона.

    «Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно педагог воспитывает будущих Героев. В принятой на Съезде Народной программе «Единой России» особое внимание уделяется поддержке педагогов. Есть даже отдельный пункт, который называется: «Высокий статус учителя». Мы понимаем, что это не просто слова, а конкретные меры поддержки», – заявил Головин.

    По инициативе партии совместно с правительством прорабатываются подходы к модернизации системы оплаты труда преподавателей. Цель изменений – сделать начисление зарплат более справедливым и прозрачным, а также повысить доходы без увеличения нагрузки.

    Кроме того, планируется сократить разрыв в уровне заработка учителей из разных регионов страны. В Народной программе также предусмотрено расширение проекта «Земский учитель» на закрытые административно-территориальные образования и моногорода, а также создание новых возможностей для повышения квалификации.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов.

    Глава государства поручил правительству установить единый образец удостоверения учителя.

    Выпускник программы «Время Героев» Виталий Дроздов предложил присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание ветерана труда.

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    25 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ

    Российская армия уничтожила командный пункт украинской бригады в Кривом Роге

    Tекст: Ольга Иванова

    Точный удар по замаскированному в Кривом Роге торговом центре военному объекту привел к ликвидации начальника разведки украинского артиллерийского дивизиона, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно атаковали позиции 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, передает ТАСС. Удар пришелся по объекту в Кривом Роге, который противник пытался выдать за обычную гражданскую инфраструктуру.

    Представитель силовых структур отметил, что украинская сторона пыталась скрыть военное назначение пораженного здания. «21 августа ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кривом Роге. Украинская пропаганда моментально обвинила Россию в атаках на гражданские объекты, однако некрологи в соцсетях свидетельствуют об обратном», – рассказал собеседник агентства.

    Позже в интернете появилась информация о ликвидации начальника группы разведки штаба артиллерийского дивизиона. Старший лейтенант Сергей Гальчинский был уничтожен именно в день атаки при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Вооруженные силы России поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Кривом Роге.

    В апреле прошлого года российские военные уничтожили место совещания украинских командиров в криворожском ресторане.

    Осенью 2024 года подполье зафиксировало ликвидацию офицеров противника в этом городе.

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    26 августа 2026, 09:04 • Новости дня
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который в 2023 году перелетел на Украину на вертолете Ми-8 и был найден застреленным в феврале 2024 года в Испании, было приостановлено, потому что оно зашло в тупик, пишет газета Pais со ссылкой на источники.

    Испанское правосудие зашло в тупик при попытках раскрыть преступление, передает РИА «Новости».

    Следствие приостановили еще в декабре 2025 года постановлением суда города Вильяхойосы, где обнаружили тело жертвы.

    Следователи так и не вышли на след киллеров или организаторов покушения. «Не за что было зацепиться», – пояснили близкие к расследованию собеседники газеты Pais. У Гражданской гвардии остались лишь гильзы, брошенный автомобиль преступников и размытые показания свидетелей.

    Труп летчика нашли в феврале 2024 года. За год до этого он угнал российский вертолет Ми-8 из Курска на Украину, связавшись с местной разведкой через мессенджер Telegram. Военный тогда заявлял, что операция готовилась около полугода, а двое находившихся с ним безоружных членов экипажа не смогли оказать сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов похитил военный вертолет Ми-8.

    Двое профессиональных киллеров убили перебежчика в Испании.

    В прошлом году мать предателя опознала тело сына.

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    26 августа 2026, 03:53 • Новости дня
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    @ Министерство здравоохранения Липецкой области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Падение беспилотника на жилой дом в Липецком округе привело к гибели мужчины и ребенка, еще две женщины пострадали, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    Беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся, сообщилАртамонов в мессенджере «Макс».

    «К сожалению, погибли два человека – мужчина и 14-летний ребенок. Еще две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь», – написал губернатор.

    Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, на месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа, там же работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека.

    Силы противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

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    26 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Pravda: Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода

    Граждан Украины и Латвии обвинили в попытке поджога завода в Словакии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемыми в попытке поджога завода по выпуску БПЛА в восточной части Словакии являются гражданин Украины и два гражданина Латвии, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

    Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии, передает ТАСС. Об этом сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена правительства.

    «Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», – приводит издание слова политика.

    Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении нападения на предприятие и предъявлении обвинений троим иностранцам. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали действовать по заказу третьей стороны.

    Позднее словацкие средства массовой информации уточнили, что целью диверсантов должен был стать завод компании Skyeton около города Прешов. На этом предприятии выпускают беспилотники Raybird, которые используются Вооруженными силами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкие правоохранители предотвратили поджог предприятия по производству беспилотников.

    В мае взрывы разрушили киевский офис разработчика дронов Skyeton.

    Неделей ранее полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.

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    26 августа 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте

    Песков: Украина однозначно проигрывает конфликт

    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Динамика боевых действий на линии соприкосновения ярко свидетельствует о неминуемом поражении украинских войск и внутренней деградации действующей власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина проигрывает конфликт – это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», – сказал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил внутреннюю деградацию украинской власти. По его словам, киевский режим стремительно разрушается изнутри и теряет свою устойчивость, которая и раньше находилась на крайне низком уровне.

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне проведения боевых действий.

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    26 августа 2026, 05:22 • Новости дня
    После атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
    После атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В Котовске в Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries, площадь пожара превышает 100 тыс. кв. м, пострадал один сотрудник, сообщил губернатор Евгений Первышов.

    «В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима», – написал Первышов в мессенджере «Макс».

    По его словам, системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили 16 вражеских дронов.

    В результате ударов на территории логистического центра Wildberries вспыхнул пожар, площадь возгорания превысила 100 тыс. кв. метров. После сигнала тревоги сотрудников оперативно эвакуировали. Пострадал один работник склада – он получил сотрясение мозга от взрывной волны.

    Кроме того, после падения обломков дрона загорелся жилой дом в одном из садовых товариществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Котовске, в результате чего погибли семь человек.

    Основательница компании Татьяна Ким объявила о компенсациях семьям погибших в размере 2 млн рублей и пострадавшим в тяжелом состоянии – по 1 млн рублей.

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    25 августа 2026, 22:21 • Новости дня
    Российские морпехи нашли свастику во всю стену на командном пункте ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы обнаружили в командном пункте ВСУ на Добропольском направлении нацистскую свастику во всю стену, рассказал военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Хабар».

    Заместитель командира десантно-штурмовой роты 177-го гвардейского полка с позывным «Хабар» поделился подробностями штурма на Добропольском направлении, передает РИА «Новости». Российские бойцы успешно выбили противника и заняли командный пункт украинских войск.

    «Я зашел в один из командных пунктов роты ВСУ и увидел на всю стену изображение нацистской свастики. Для меня это стало подтверждением того, с какой идеологией приходится сталкиваться», – рассказал морпех.

    Военнослужащий добавил, что текущее противостояние является борьбой не против конкретных граждан, а против неприемлемой идеологии. Он подчеркнул важность мирной жизни для всех людей.

    Ранее бойцы 177-го полка морской пехоты ликвидировали группу западных наемников на Добропольском направлении.

    До этого российские военные нашли у бойцов ВСУ под Харьковом печать со свастикой.

    Напомним, российские бойцы обнаружили нацистские шевроны у ликвидированных в Курской области украинских боевиков.

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    26 августа 2026, 01:59 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении летевших к Москве беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в мессенджере «Макс».

    На местах падения обломков сбитых дронов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

    Масштаб атаки вражеских беспилотников на Москву в августе стал максимальным за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 августа 2026, 02:31 • Новости дня
    В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека
    В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате атак ВСУ на два муниципалитета пострадали три человека, сообщает оперативный штаб региона.

    В поселке Прохоровка два дрона сдетонировали на территории предприятия, повредив два грузовых автомобиля, сообщает оперативный штаб в «Максе».

    Двоих мужчин с множественными осколочными ранениями тела бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода.

    В районе села Погореловка Корочанского округа беспилотник атаковал грузовую машину. Мужчина получил осколочное ранение стопы, медики оказали ему помощь на месте, а от госпитализации пострадавший отказался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара.

    В середине августа три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область.

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    26 августа 2026, 02:10 • Новости дня
    В МИД обвинили Запад в создании угрозы миру и безопасности в Евразии

    Посол по особым поручениям МИД Трофимов: Запад создает угрозу миру в Евразии

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны и Североатлантический альянс сознательно поддерживают эскалацию вокруг спецоперации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов.

    «Именно деструктивные действия Запада представляют основную угрозу миру и безопасности в Евразии. Англосаксы и прочие члены «партии войны» в лице правящих кругов Германии, Франции, ряда других стран, руководства Евросоюза и НАТО продолжают намеренно разжигать вооруженный конфликт вокруг Украины», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что эти страны и Североатлантический альянс оказывают киевскому режиму финансовую, политическую и информационную поддержку. Кроме того, они передают разведданные и целеуказание, поставляют современные вооружения и создают совместные производства оружейных систем и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трофимов ранее заявлял, что страны Евросоюза и НАТО разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента в собственных интересах.

    Дипломат также допустил участие европейских государств в архитектуре евразийской безопасности, но лишь при отказе от враждебной политики.

    Трофимов подчеркивал, что кризис на Украине был спровоцирован именно западной стороной.

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    26 августа 2026, 06:59 • Новости дня
    Военные ВСУ убили мобилизованного украинца под Харьковом

    Tекст: Антон Антонов

    В тылу украинской 22-й мехбригады ВСУ на Харьковском направлении произошло убийство мобилизованного украинца его сослуживцами.

    Силы 22-й отдельной мехбригады ВСУ находятся в районе Казачьей Лопани. «Отмечается крайне низкий боевой дух среди мобилизованных в 22 омбр. В тыловом ПВД бригады возле села Караван под Харьковом сослуживцами убит мобилизованный бригады. Командование сообщило родственникам, что военнослужащий погиб в бою, однако никаких ударов по н.п. Караван за последнее время не наносилось», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Российские войска продолжают продвижение на Харьковском направлении при поддержке авиации, артиллерии и расчетов тяжелых огнеметных систем. ВСУ перебрасывают резервы и пытаются перегруппироваться, однако несут тяжелые потери. Наносятся удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Харькова, Липцов, Карасевки и других населенных пунктов.

    На Волчанском направлении за сутки продвижение российских войск составило до 700 м. На Великобурлукском направлении при активной поддержке артиллерии продвижение достигло 600 м.

    На Сумском направлении российские штурмовые группы также продвигаются вперед, отражая контратаки ВСУ. Бои идут у Писаревки. В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои у Уланово.

    В Черниговской области ВСУ нарастили количество расчетов беспилотников у российской границы для атак на Брянскую область.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях).», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии на харьковском направлении, ликвидировав штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» у Малой Волчьей.

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    25 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие уничтожили двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая снайпера из батальона полиции особого назначения.

    Бойцы Вооруженных сил России уничтожили двух украинских офицеров, среди которых оказался снайпер батальона полиции особого назначения. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    «Стало известно о ликвидации еще нескольких офицеров ВСУ: снайпер батальона полиции особого назначения майор Анатолий Загродский уничтожен в Херсоне. Он выполнял задачи в составе мобильной группы ПВО; старший лейтенант Роман Орешняк уничтожен в ДНР», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ на запорожском направлении.

    В середине июля бойцы группировки «Север» уничтожили двух командиров расчетов беспилотников в Харьковской области.

    В начале того же месяца военнослужащие устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса украинских войск.

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