Кузнецова: «Единая Россия» приняла более 180 законов в поддержку участников СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Кузнецова отметила, что помощь охватывает различные сферы – от социальной поддержки до образования, медицины и бытовых вопросов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В частности, для семей военнослужащих предусмотрены образовательные льготы, а также меры в сфере медицинской помощи и реабилитации. Среди них парламентарий назвала компенсацию расходов на проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии.

Отдельное внимание, по словам Кузнецовой, уделяется психологической реабилитации военнослужащих. «Более 50% бойцов сегодня нуждаются в психологической поддержке. «Единая Россия» выстроила последовательную работу по этому направлению с самых первых дней СВО, когда мы вместе с факультетом психологии МГУ разработали программу, выезжали, готовили специалистов», – сказала Кузнецова.

В настоящее время партия работает над развитием программы психологов-наставников для участников СВО. Еще одним направлением стала инициатива «Новая высота», предполагающая создание адаптивных тренажерных залов в российских регионах. По словам парламентария, такие площадки уже появились в семи субъектах России. Идея проекта возникла после того, как вернувшиеся с фронта военнослужащие самостоятельно организовали небольшой тренажерный зал.

Кузнецова также сообщила, что совместно с правительством ведется работа по повышению эффективности программы адаптации участников СВО. В частности, расширяется необходимая инфраструктура и привлекаются дополнительные ресурсы, а также увеличивается производство отечественных средств реабилитации.

Помимо поддержки участников спецоперации и их семей, отдельным направлением деятельности «Единой России» Кузнецова назвала защиту традиционных ценностей. По ее словам, соответствующий блок был включен в Народную программу партии. Парламентарий заявила, что по инициативе «Единой России» было принято 35 законов в этой сфере. Среди направлений законодательной работы она назвала защиту религиозных символов и семейных ценностей.

«Поэтому нам недостаточно только оборонной позиции, недостаточно только защищать свои ценности. 35 законов мы приняли в защиту ценностей: это защита религиозных символов, семейных ценностей. И мы пойдём дальше», – заявила Кузнецова.

Она также сообщила о планах продолжить работу по продвижению и защите русского языка, интеграции ценностных ориентиров в миграционную политику и сохранению культурной идентичности России.

Отдельно Кузнецова подчеркнула необходимость практического, а не формального подхода к защите традиционных ценностей. По ее словам, в рамках этой работы были внесены изменения в Конституцию, разработан соответствующий глоссарий и устранены правовые пробелы. «Несомненно, нужно строить государственный барьер в деле защиты того, что нам дорого: наша русская культура, наша идентичность», – подчеркнула зампред Госдумы.

Кузнецова также напомнила о принятии закона, предусматривающего возможность отказа в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые не соответствуют традиционным ценностям. Кроме того, обсуждается введение категории фильмов для семейного просмотра и создание специализированных институтов для изучения традиционных ценностей.

Ранее партия «Единая Россия» поддержала проекты комплексной реабилитации участников спецоперации во всех регионах страны.

Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о принятии свыше 160 федеральных законов для помощи бойцам.

В прошлом году вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о проведении консультаций для 37 тысяч военнослужащих и их родственников.