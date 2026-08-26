Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?4 комментария
Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву
Науседа: Глава ЦРУ прилетел в Москву для снижения напряженности в Прибалтике
Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан со стремлением снизить геополитическую напряженность вокруг стран Балтии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.
Президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что поездка главы американской разведки в российскую столицу призвана разрядить обстановку вокруг прибалтийских государств, пишет Газета.Ru со ссылкой на LRT. Литовский лидер подчеркнул, что знал о готовящихся переговорах заранее.
Подробные сведения о целях и содержании московской встречи будут представлены на следующей неделе.
«Я могу лишь предполагать, что эта встреча все же действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это меня настраивает позитивно», – сказал Науседа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.
Владимиру Путину незамедлительно доложили о переговорах американского гостя с представителями российских ведомств.