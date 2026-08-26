Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву

Науседа: Глава ЦРУ прилетел в Москву для снижения напряженности в Прибалтике

Tекст: Ольга Иванова

Президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что поездка главы американской разведки в российскую столицу призвана разрядить обстановку вокруг прибалтийских государств, пишет Газета.Ru со ссылкой на LRT. Литовский лидер подчеркнул, что знал о готовящихся переговорах заранее.

Подробные сведения о целях и содержании московской встречи будут представлены на следующей неделе.

«Я могу лишь предполагать, что эта встреча все же действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это меня настраивает позитивно», – сказал Науседа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

Владимиру Путину незамедлительно доложили о переговорах американского гостя с представителями российских ведомств.