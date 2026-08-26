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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска и Краматорска последние козыри

    У Зеленского на этом участке фронта проблема не в нехватке комбригов. Проблема в мотивации личного состава. Ставка на «штурмовых генералов» – это попытка продать украинцам и западным спонсорам образ несгибаемости через два раскрученных лица.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    24 комментария
    26 августа 2026, 21:09 • Новости дня

    Неизвестные открыли огонь по пытавшемуся избежать мобилизации харьковчанину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные люди применили оружие против жителя Харькова, который попытался избежать принудительного призыва, сообщили в российских силовых структурах.

    Мужчина оказал активное сопротивление и бросился бежать от микроавтобуса, передает ТАСС.

    «В районе Салтовки неизвестные люди выбежали из автобуса и открыли огонь по убегающему человеку. Судя по опубликованным кадрам, произошел рядовой случай принудительной мобилизации, когда украинец отказался выполнять требования непонятных людей из «бусика». В ответ «людоловы» решили применить по нему оружие», – рассказал собеседник агентства в российских силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа харьковские военкомы избили местного детского аниматора.

    Месяцем ранее вооруженный тесаком житель города обратил в бегство сотрудников ТЦК.

    В июне другой харьковчанин зарезал военкома во время уличной облавы.

    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    26 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Директор Ленинки показал украинскую азбуку с горящим Кремлем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Российской государственной библиотеке есть закрытое хранилище с украинской русофобской литературой, в коллекции есть детские азбуки с горящим Кремлем и мемуары участников АТО.

    Российская государственная библиотека провела экскурсию по закрытому фонду, где хранятся украинские издания, сообщает «Коммерсантъ».

    Среди представленных материалов оказались мемуары участников АТО, детская азбука с изображением горящего Кремля, комиксы и проза рок-музыканта Кузьмы Скрябина.

    «Книги создают большое количество установок – нарративов, как сейчас модно говорить. Мы много лет наблюдали, как на Украине появляется неприятная для нас литература, откровенно русофобская», – заявил директор Ленинки Вадим Дуда.

    По словам руководителя учреждения, в освобожденных в ходе спецоперации населенных пунктах часто звучат призывы уничтожать подобную литературу. Однако руководство библиотеки приняло решение сохранить эти документы. Это необходимо для дальнейшего изучения истории русофобии и анализа искажения исторических фактов.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о навязывании украинским детям русофобии через специальные комиксы.

    Украинское руководство запланировало полностью запретить в стране российскую литературу.

    В 2025 году специалисты изъяли из библиотек в ЛНР более 200 тысяч книг украинской экстремистской направленности.

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    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    26 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев

    Политолог Корнилов: Бунт против ТЦК в Тернополе повторит судьбу протеста во Львове

    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине крайне высок градус недовольства работой ТЦК. Кризис усиливается опасениями из-за возможного призыва женщин. При этом основными участниками бунтов становится молодежь, пока не подлежащая мобилизации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Тернополе местные жители вышли на ночной марш протеста.

    «Жителями Тернополя в их бунте против ТЦК руководит желание выжить. Они понимают, что участь быть мобилизованными, вероятно, ждет значительную часть Украины. Эти опасения усиливаются на фоне заявлений иностранных «партнеров» Киева и украинских чиновников о возможности скорого призыва женщин», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В связи с этим, заметил он, молодежь, женщины, старики и даже люди с ограниченными физическими возможностями бросаются защищать мужчин от «людоловов». «Кадры идущих по центру Тернополя юношей и девушек, скандирующих «Ганьба!» (с украинского – «Позор!»), выглядели впечатляюще», – признал собеседник.

    «Вряд ли это была спланированная акция. Скорее всего, молодые жители города спонтанно, но в едином порыве решили выразить свое отношение к Зеленскому и политике его команды. Все понимают суть происходящего, но ничего не могут сделать», – добавил эксперт.

    Политолог обратил внимание на то, что основную часть марширующих составляли молодые люди. По его мнению, это связано с тем, что закон пока запрещает ТЦК их мобилизовать. «При этом, думаю, власти поступят с ними так же жестко, как и во Львове – поставят на колени, заставят извиняться на камеру после физического давления», – допустил собеседник.

    Корнилов также выразил сожаление в связи с тем, что на акции против ТЦК решаются жители далеко не всех украинских регионов. «Например, во Львове и Тернополе люди пытаются оказывать хоть какое-то сопротивление. А другие крупные города молчат. Видимо, местное население настолько подавлено, что не может ничего организовать», – заключил аналитик.

    Ранее в Тернополе после столкновения местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) люди вышли на ночной марш протеста, передает РИА «Новости». На опубликованном видео большая группа молодых людей идет ночью по дороге мимо военного автомобиля и автобуса. Участники шествия периодически выкрикивают слово «Ганьба!» («Позор!»). Судя по роликам, в акции протеста преимущественно участвовала молодежь.

    Незадолго до этого группа людей в Тернополе напала на авто сотрудников ТЦК, сообщила региональная полиция. Инцидент произошел при проверке документов. Силовики получили телесные повреждения. На место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту.

    В июле митинги против мобилизации прошли во Львове. Они начались с задержания в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и силой затащили в микроавтобус. Это возмутило прохожих, около 200 человек заблокировали проезжую часть и перевернули авто.

    Затем толпа окружила одного из сотрудников ТЦК и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки. По некоторым данным, в беспорядках участвовало около тысячи человек.

    Участников конфликта вынудили публично извиняться. Около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!». Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ.

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    26 августа 2026, 03:53 • Новости дня
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    @ Министерство здравоохранения Липецкой области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Падение беспилотника на жилой дом в Липецком округе привело к гибели мужчины и ребенка, еще две женщины пострадали, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    Беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся, сообщилАртамонов в мессенджере «Макс».

    «К сожалению, погибли два человека – мужчина и 14-летний ребенок. Еще две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь», – написал губернатор.

    Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, на месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа, там же работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека.

    Силы противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

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    26 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Уничтожены три летевшие на Севастополь крылатые ракеты FP-5 «Фламинго»
    Уничтожены три летевшие на Севастополь крылатые ракеты FP-5 «Фламинго»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные уничтожили три украинские дальнобойные крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», они летели на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Ракеты засекли еще над акваторией Черного моря, на значительном удалении от береговой черты Севастополя, пояснил Развожаев в Max.

    «Главное: никто из людей не пострадал, никаких повреждений городской инфраструктуры нет», – заявил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад при атаке украинских беспилотников на Севастополь погибли два человека.

    Также в ходе другого удара по городу пострадала несовершеннолетняя девушка.

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    26 августа 2026, 01:52 • Новости дня
    Жители Тернополя вышли на марш протеста после конфликта с ТЦК
    Жители Тернополя вышли на марш протеста после конфликта с ТЦК
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине в городе Тернополь после столкновения местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) люди вышли на ночной марш протеста, сообщают украинские СМИ.

    На опубликованном видео большая группа молодых людей идет ночью по дороге мимо военного автомобиля и автобуса. Участники шествия периодически выкрикивали слово «Ганьба!» («Позор!»), передает РИА «Новости».

    «После того, как полиция уехала, тернопольцы устроили марш. Судя по видео, в акции протеста преимущественно участвовала молодежь», – говорится в сообщении издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Тернополя ранее напали на машину сотрудников ТЦК при проверке документов.

    После инцидента на место протеста прибыли спецназ и военная техника. Сообщается, что один из сотрудников военкомата получил травмы.

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    26 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    Пасечник: При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате целенаправленной атаки на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов», который двигался по автодороге Золотое – Первомайск», – сообщил Пасечник в своем канале в Max.

    В момент обстрела в салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Двадцатилетняя девушка была экстренно госпитализирована в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

    Ранения также получили мать погибшей девушки и 18-летняя пассажирка, которую направили в больницу. Водителю и еще троим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Руководитель региона назвал произошедшее бесчеловечным актом терроризма киевских властей. В настоящее время следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские военные атаковали рейсовый автобус «Стаханов – Москва».

    В начале июля под удар в Лисичанске попал другой городской пассажирский транспорт.

    В начале августа в результате налетов вражеских беспилотников на территорию республики погибли два мирных жителя.

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    26 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство

    Политолог Шеслер: Европа создает финансовый барьер для беженцев с Украины

    Политолог: Европа толкает украинских беженцев на нищенство
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские страны, которые в 2022 году активно поддерживали украинских беженцев, сейчас последовательно сокращают объемы помощи: урезаются пособия, ужесточаются условия получения соцподдержки. Такие меры – не только следствие сложной экономической ситуации в Европе, но и сигнал против массового выезда украинцев, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Страны Европы, вводя в 2022 году особые меры поддержки беженцев с Украины, рассчитывали, что военный конфликт продлится несколько лет, после чего люди вернутся домой, и траты на них сократятся. Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    В этой связи целый ряд европейских стран значительно сокращают помощь украинским беженцам. «Например, ФРГ всегда оказывала самую значительную поддержку: власти, в частности, предоставляли пособия, оплачивали жилье», – напомнила собеседница, уточнив, что сейчас эти меры буквально «тают». В качестве примера политолог указала: украинская пенсия учитывается как доход при расчете права на социальную помощь в Германии, уменьшая таким образом сумму выплат.

    «Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь», – рассказала Шеслер со ссылкой на своих знакомых. По ее оценкам, причиной значительного сокращения европейскими странами помощи украинским беженцам является сложная экономическая ситуация.

    Кроме того, принимаемые решения – это сигнал Европы украинцам, считает собеседница. «Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом», – детализировала эксперт.

    По мнению политолога, лишенные соцподдержки беженцы с Украины вряд ли попытаются перебраться в другую страну. «Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием», – рассуждает аналитик.

    В Россию тоже смогут приехать не многие, продолжила она. «Некоторые беженцы для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность Киеву, оставили в соцсетях такие следы, после которых им въезд в РФ закрыт», – считает спикер. Политолог предположила, что украинцы не захотят возвращаться и домой. «Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой», – отметила Шеслер. Таким образом, между нищенством в Европе и катастрофой на Украине беженцы выберут первое, заключила политолог.

    Ранее стало известно, что страны Запада, принявшие у себя наибольшее число украинских граждан, значительно сократили их поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что больше всего беженцев с Украины в странах ЕС (29,2%) живет в Германии – 1,29 млн, а также в Польше – 961 тыс. человек и Чехии – 381 тыс.

    Как напоминает агентство, с апреля 2025 года в ФРГ новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система базовой помощи беженцам – при ее получении учитываются доходы, сбережения и трудовая активность просителей. В Польше в марте 2026 года вступили в силу новые правила, уравнявшие украинцев с беженцами из других стран. В частности, им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья.

    В Чехии еще в 2024 году украинским беженцам сократили со 150 до 90 дней срок проживания в бесплатном временном жилье. Теперь по истечении этого периода они должны самостоятельно найти и оплачивать дом или квартиру. При этом правительство сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных лиц, говорится в материале.

    Напомним, с 5 августа Европейский союз прекратил предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    В ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

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    26 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Pravda: Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода

    Граждан Украины и Латвии обвинили в попытке поджога завода в Словакии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемыми в попытке поджога завода по выпуску БПЛА в восточной части Словакии являются гражданин Украины и два гражданина Латвии, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

    Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии, передает ТАСС. Об этом сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена правительства.

    «Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», – приводит издание слова политика.

    Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении нападения на предприятие и предъявлении обвинений троим иностранцам. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали действовать по заказу третьей стороны.

    Позднее словацкие средства массовой информации уточнили, что целью диверсантов должен был стать завод компании Skyeton около города Прешов. На этом предприятии выпускают беспилотники Raybird, которые используются Вооруженными силами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкие правоохранители предотвратили поджог предприятия по производству беспилотников.

    В мае взрывы разрушили киевский офис разработчика дронов Skyeton.

    Неделей ранее полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.

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    26 августа 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте

    Песков: Украина однозначно проигрывает конфликт

    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Динамика боевых действий на линии соприкосновения ярко свидетельствует о неминуемом поражении украинских войск и внутренней деградации действующей власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина проигрывает конфликт – это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», – сказал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил внутреннюю деградацию украинской власти. По его словам, киевский режим стремительно разрушается изнутри и теряет свою устойчивость, которая и раньше находилась на крайне низком уровне.

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне проведения боевых действий.

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    26 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    Захарова заявила о деградации Стубба после слов об ударах вглубь России
    Захарова заявила о деградации Стубба после слов об ударах вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о деградации президента Финляндии Александера Стубба после его слов в поддержку украинских ударов по территории России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике президента Финляндии Александера Стубба. Поводом для жестких высказываний стало одобрение финским лидером украинских атак вглубь российской территории, передает радио Sputnik.

    «Такое ощущение, что последняя буква в фамилии Стубб действительно и пишется уже как «п». Потому что, ну вы знаете, ну это какой-то ступор. Это невозможно объяснить. Но вас почему это должно удивлять? Вы-то следите за его риторикой», – сказала дипломат в эфире радиостанции.

    По ее словам, риторика Стубба деградировала на протяжении многих лет. Захарова подчеркнула, что речь идет не об изменении позиции, а о прямой деградации политика как государственного деятеля и как человека. Ранее глава Финляндии назвал удары Киева по России, включая атаки на логистические центры, «разумной военной стратегией», требующей поддержки.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб назвал украинские удары по складам маркетплейса Wildberries способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник расценил эти слова финского лидера как оправдание военных преступлений Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал профессионализм главы европейского государства.

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    26 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе

    Евростат: Германия, Польша и Чехия сократили помощь украинским беженцам

    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе
    @ MIGUEL A. LOPES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия, Польша и Чехия, принявшие максимальное число украинских переселенцев, существенно урезали программы социальной помощи и льготы для них, свидетельствуют данные агентства Евростат.

    Западные государства, принявшие наибольшее количество украинских беженцев, существенно урезали программы поддержки, передает ТАСС.

    Согласно данным Евростата, лидером по числу переселенцев стала Германия, где сейчас находится 1,29 млн человек, что составляет 29,2% от общего числа в ЕС.

    Второе место занимает Польша, принявшая 961 тыс. украинцев. Замыкает тройку Чехия, где обосновались 381 тыс. беженцев. Власти этих стран последовательно ужесточают правила пребывания для приезжих.

    В Германии с апреля прошлого года новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система, учитывающая доходы и сбережения. Польша в марте 2026 года отменила льготы, уравняв украинцев с остальными беженцами и лишив их бесплатных услуг. Чехия сократила срок предоставления бесплатного жилья до 90 дней, обязав переселенцев самостоятельно оплачивать аренду.

    Управление верховного комиссара ООН урезало бюджет на поддержку украинцев в 2026 году.

    Германия сократила пособия для вновь прибывающих мигрантов. 

    Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отмене ряда социальных выплат для неработающих иностранцев.

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    26 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Украина начала принудительную эвакуацию детей с подконтрольной территории Запорожья

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины приняли решение об обязательном вывозе несовершеннолетних из девяти населенных пунктов Запорожской области, подконтрольных Киеву, в течение месяца.

    В девяти подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей, передает ТАСС. Такое решение принято на основании приказа главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

    Процесс вывоза несовершеннолетних планируется полностью завершить в течение 30 дней. Украинские власти регулярно инициируют подобные меры из-за приближения линии боевого соприкосновения.

    С 1 июня прошлого года с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 150 тыс. человек. Среди них почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. граждан с ограниченной мобильностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних из Краматорска.

    В июне Киев приступил к частичному вывозу мирного населения из подконтрольного города Запорожье.

    В том же месяце на территории Днепропетровской области стартовала кампания по перемещению семей с детьми из десятков населенных пунктов.

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    26 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Херсонская ТЭЦ получила повреждения после удара ВС России

    ВС России серьезно повредили Херсонскую ТЭЦ управляемой авиационной бомбой

    Херсонская ТЭЦ получила повреждения после удара ВС России
    @ naftogaz.com

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ, которая получила серьезные повреждения, сообщила компания «Нафтогаз».

    Компания «Нафтогаз» сообщила, что Херсонская ТЭЦ получила повреждения после удара ВС России, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    По данным представителей компании «Нафтогаз», атака была осуществлена с использованием управляемой авиационной бомбы.

    Ранее массированные удары вывели из строя Одесскую ТЭЦ.

    В конце июля реактивные беспилотники атаковали киевскую ТЭЦ-5.

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    26 августа 2026, 05:22 • Новости дня
    После атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
    После атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В Котовске в Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries, площадь пожара превышает 100 тыс. кв. м, пострадал один сотрудник, сообщил губернатор Евгений Первышов.

    «В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима», – написал Первышов в мессенджере «Макс».

    По его словам, системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили 16 вражеских дронов.

    В результате ударов на территории логистического центра Wildberries вспыхнул пожар, площадь возгорания превысила 100 тыс. кв. метров. После сигнала тревоги сотрудников оперативно эвакуировали. Пострадал один работник склада – он получил сотрясение мозга от взрывной волны.

    Кроме того, после падения обломков дрона загорелся жилой дом в одном из садовых товариществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Котовске, в результате чего погибли семь человек.

    Основательница компании Татьяна Ким объявила о компенсациях семьям погибших в размере 2 млн рублей и пострадавшим в тяжелом состоянии – по 1 млн рублей.

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