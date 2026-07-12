ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на 12 июля Вооруженные силы Российской Федерации осуществили групповые удары по военным объектам, передает Минобороны. Для проведения операции применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов. Так, в порту Одессы (государственное предприятие «Одесский морской торговый порт») уничтожены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения.

Кроме того, в порту Черноморска (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.

Помимо береговой инфраструктуры, существенный урон нанесен транспортным средствам. В акватории Черноморска поражены два сухогруза и морской паром, обеспечивавшие логистику украинской армии. Также уничтожен патрульный катер, осуществлявший прикрытие морских поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли массированный удар по портам Одесской области.