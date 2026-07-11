Россия уничтожает украинские дроны до взлета

Tекст: Андрей Резчиков

В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и дронами по предприятиям военной промышленности на Украине. Все назначенные цели были поражены.

В частности, в Киеве нанесен удар по предприятию «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

Кроме того, удар пришелся по предприятию ЧАО «Фанплит», где собирались и хранились беспилотники «Файер Пойнт-2» и комплектующие к ним. Производство было замаскировано под мебельную фабрику с целью скрыть его от разведки, отметили в Минобороны.

Удары также наносились по портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Там хранились грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы (ГСМ). В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, также были уничтожены насосные станции и пункты управления портовой инфраструктурой.

Украинская сторона подтвердила факт масштабной комбинированной атаки в ночь на 11 июля и заявила о серьезных последствиях и разрушениях в нескольких регионах страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица подверглась мощному удару баллистическими ракетами. По данным ГСЧС Украины, взрывы зафиксированы в трех районах города, где начались пожары, в Днепровском районе повреждено нежилое здание.

Жители и мониторинговые каналы Киева зафиксировали, что мощные взрывы раздались практически одновременно или даже до того, как в городе включили сирены воздушной тревоги. Это указывает на высокую скорость подлета ракет и использование баллистических траекторий, усложняющих раннее обнаружение. Судя по заявлениям ВСУ, ракетные прилеты происходили параллельно, и украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из баллистических целей.

Около недели назад Россия в ходе массированного удара по Киеву также поразила несколько военных заводов, склады ГСМ и аэродромы, а также сборочные производства БПЛА и ракет. Некоторые наблюдатели называли его самым масштабным за весь период СВО.

Как отмечают эксперты, в отличие от предыдущих ударов по энергетике, в Одесской области акцент сместился на тотальное блокирование альтернативных логистических путей. Массированным ударам подвергся не только областной центр, но и ключевой дунайский хаб ВСУ – порт Измаил.

«Удар пришелся сразу по трем ключевым точкам – Измаил, Южный, и одесский узел, включая Черноморск. Это целенаправленное разрушение южного логистического плеча противника. Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами – это крайне болезненный момент.

Не нужно верить в сказки, что это топливо только для катеров или портовых кранов. От этих терминалов запитан весь южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. По сути, это единый топливный хаб, и выбивание этих запасов напрямую сказывается на подвижности механизированных бригад ВСУ», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, противник сейчас и так скупо применяет тяжелую технику, танки практически не видно в значимых количествах, и одна из причин как раз в нарушенной логистике ГСМ. «Если все эти емкости выгорают, если уничтожаются насосные станции и заправочная инфраструктура, это создает колоссальные проблемы на земле… Эффект от таких ударов накопительный: проведя ночную атаку, мы оставляем технику без горючего на дни и недели вперед», – пояснил собеседник.

Кроме того, южный фланг противника снабжается как раз через эти порты. «Пока мы не перережем логистику, идущую через Румынию и Одесскую область, угроза для Крыма и наших новых регионов будет сохраняться. Там готовят диверсантов, там обосновались иностранные специалисты, в том числе в Очакове», – отметил спикер.

Удары по портам разрушают логистические цепочки военного импорта. «То, что ВСУ используют зерновые коридоры как прикрытие, – это уже давно не секрет. Суда ходят туда-обратно в разном исполнении, и часто их используют как платформы для запуска беспилотников или транспорт для военных грузов. Мы в свое время проявили добрую волю, обеспечивая «зерновую сделку», но ничего хорошего из этой благотворительности не вышло. Аграрный экспорт приносит Украине миллиарды долларов в бюджет, на которые, собственно, и финансируется война», – подчеркнул Дандыкин.

Поэтому наносить удары в моменты погрузки-разгрузки, нарушать логистические цепочки – это абсолютно правильное решение. «Церемониться с военной инфраструктурой в портах, замаскированной под гражданскую, больше не следует», – добавил спикер.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов особо отметил, что удары наносились по производству воздушных средства террора – тяжелым беспилотным летательным аппаратам высокой грузоподъемности и большой дальности, которыми ВСУ атакуют глубокую инфраструктуру России.

«Первое – это «Файер Пойнт-2» (FP-2) и его старшая версия. Это дроны самолетного типа, заточенные исключительно под удары в глубину России. Их цели – наш топливно-энергетический комплекс и газораспределительные станции. Заметьте, именно по гражданской инфраструктуре. Дальность у них колоссальная: первая версия летела на 1600 км, сейчас форсировали до 3400 км. Противник методично наращивал возможности для ударов по нашему тылу», – рассказал Кнутов.

Вторая, не менее опасная линейка – это «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери». «По сути, «Энтерпрайз» – это переделанный в дрон-камикадзе легкомоторный самолет, эдакий «кукурузник» без нижних крыльев. Машина с баком на 350 литров топлива, способная тащить до 300 кг боевой нагрузки на дальность до 3150 км и находиться в воздухе почти сутки – 23 часа. Это позволяет ему лететь над безлюдными районами, обходить зоны ПВО и наносить удар с неожиданного направления», – рассказал специалист.

«Д-80 Дискавери» – это дрон средней дальности (до 800 км), «но оба эти аппарата оснащены инерциальной системой наведения плюс GPS». «Инерциальная система означает, что дрон может идти к цели, вообще не выходя в эфир. Его не подавишь средствами РЭБ, он глух к помехам на маршруте. РЭБ эффективен только на конечном участке, когда включается спутниковая коррекция», – добавил спикер.

Кнутов подчеркивает, что это не эвакуационные и не логистические дроны, а «ударные системы, носители боевой части».

«До Татарстана, как мы знаем, они уже долетали. И то, что мы поразили объекты, где велась их сборка, означает прямое сокращение количества летательных аппаратов, которыми враг терроризирует нашу гражданскую инфраструктуру»,

– пояснил собеседник.

По его словам, компания «Аэродрон» (в прошлом – производитель сельскохозяйственных самолетов) выпускает эти машины с 2022 года. «В 2023-м «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери» прошли сертификацию, и был заключен первый контракт с минобороны Украины. Они летают уже почти три года», – добавил эксперт.

Однако здесь есть важный нюанс, который усиливает значение российского удара. Основное серийное производство и отверточная сборка этих дронов с 2024 года развернуты в Польше. «На Украине происходит именно финальная сборка из европейских комплектующих и складирование перед отправкой в войска. Поэтому когда мы уничтожаем такой цех, мы выбиваем сразу готовые дроны и дефицитные импортные комплектующие», – пояснил Кнутов.

Такая тактика – это работа на упреждение. «Мы уничтожаем дроны еще до того, как они разлетятся по аэродромам подскока, до того, как ВСУ смогут организовать массированный налет. Даже если производство попытаются восстановить, потеря цеха и деталей останавливает выпуск минимум на месяц. В масштабах войны это серьезный временной люфт в безопасности наших объектов», – отметил специалист.

Дандыкин выразил надежду на то, что эти удары России – не разовый акт возмездия или устрашения, а начало системной кампании по уничтожению распределенной военной промышленности Украины. «По-другому просто не получается. Мы не можем сидеть и ждать новых ударов по нашим городам вроде Таганрога, давая врагу повод и возможность. Нужно бить постоянно», – считает эксперт.

В перспективе, полагает он, к работе должна подключаться авиация с корректируемыми бомбами крупного калибра. «Одна трехтонная бомба может сделать то, на что требуется потратить десяток ракет. Возможно, пока это далековато, но для создания реальной зоны безопасности, о которой говорил президент, на южном направлении придется действовать решительно, чтобы идти в Крым было просто некому и не на чем», – считает собеседник.

Кнутов расценивает это как новый этап: «Раньше мы, условно, работали в четверть силы. После последних атак врага на наш ТЭК интенсивность возросла, и мы начали методично выбивать оборонные предприятия в Киеве и портовую инфраструктуру», – считает он.

Но настоящая полноценная системная кампания – «это когда мы решимся на одновременное выведение из строя ключевых логистических узлов на западной границе с Польшей и Румынией». «Когда по мостам, тоннелям и перевалочным базам будет отработано чем-то более весомым в неядерном кинетическом исполнении, что выведет их из строя на долгий срок. Вот тогда мы сможем физически изолировать Украину от западных поставок на недели. Но переход к состоянию «вполсилы» уже приносит результат», – рассуждает эксперт.

Что касается номенклатуры вооружений, которая применялась этой ночью в ходе удара, то «здесь четко прослеживается комбинированный, комплексный подход». «Судя по географии и специфике целей, работа шла эшелонировано. Основу удара, на мой взгляд, составили крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это надежные и точные изделия, способные преодолевать серьезные расстояния.

Но гвоздем программы, безусловно, стала баллистика. Против современных баллистических ракет, которые мы сейчас применяем, ПВО врага, по сути, бессильна.

Именно баллистика обеспечивает гарантированное поражение заглубленных или хорошо защищенных объектов – тех самых складов и цехов», – пояснил Дандыкин.

Плюс активно работали ударные беспилотники. «Сейчас уже сложно говорить просто о «Геранях» в базовом исполнении. С высокой вероятностью применялись модернизированные версии, возможно, даже реактивные, скоростные дроны, которые стали неприятным сюрпризом. То есть мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре. Работали всем спектром – и воздушного, и наземного базирования», – заключил эксперт.