Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
При атаке БПЛА на Самарскую область погиб один и трое жителей ранены
Ранним утром беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область, из-за чего погиб местный житель, трое, в том числе ребенок, пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана», – написал он в Max-канале.
Федорищев добавил, что в результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, на одном из промышленных предприятий.
«На местах работают оперативные службы», – уточнил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке БПЛА на Самарскую область 10 июля пострадали три человека. В мае губернатор сообщил о том, что семья участника спецоперации погибла при атаке дронов в Сызрани.