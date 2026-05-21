Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Семья участника спецоперации погибла при атаке беспилотников в Сызрани
В результате атаки дронов на гражданские и промышленные объекты в Самарской области погибли двое местных жителей, состоявших в родстве с участниками СВО.
Целью удара беспилотных летательных аппаратов в Сызрани стали промышленные и гражданские объекты, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере Max.
«Есть жертвы: погибли двое наших жителей – семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима», – написал глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Самарской области назначили выплаты семьям жертв атак украинских беспилотников.
Месяцем ранее губернатор Вячеслав Федорищев ввел в Сызрани режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Во время тех событий спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего жилого дома тела двух погибших.