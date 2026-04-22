Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Губернатор Федорищев: В Сызрани введен режим ЧС регионального характера
В Сызрани Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после атаки БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
В результате происшествия повреждены многоквартирные дома, частные владения и общественные здания, сообщил Федорищев в Max. Начато обследование всех пострадавших объектов.
«Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение – приступим к восстановлению», – написал губернатор.
Власти обещают оказать всю необходимую поддержку пострадавшим. В ближайшее время семьям погибших будет предоставлена материальная помощь, а также поддержку получат те, кто получил ранения и чье жилье было повреждено.
Напомним, в жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников. Под завалами нашли двух погибших.
СМИ сообщили, что ВСУ запускали беспилотники, атаковавшие Сызрань, с территории Харьковской области.