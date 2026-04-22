В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера

Губернатор Федорищев: В Сызрани введен режим ЧС регионального характера

Tекст: Валерия Городецкая

В результате происшествия повреждены многоквартирные дома, частные владения и общественные здания, сообщил Федорищев в Max. Начато обследование всех пострадавших объектов.

«Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение – приступим к восстановлению», – написал губернатор.

Власти обещают оказать всю необходимую поддержку пострадавшим. В ближайшее время семьям погибших будет предоставлена материальная помощь, а также поддержку получат те, кто получил ранения и чье жилье было повреждено.

Напомним, в жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников. Под завалами нашли двух погибших.

СМИ сообщили, что ВСУ запускали беспилотники, атаковавшие Сызрань, с территории Харьковской области.