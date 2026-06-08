Tекст: Елизавета Шишкова

Избирательная система республики необоснованно усложнена, передает РИА «Новости». Член Центризбиркома России Людмила Маркина, работавшая в составе миссии наблюдателей СНГ, отметила серьезные трудности при подведении итогов.

«Что касается процедур подсчета голосов, то с нашей стороны, как специалистов в области избирательного процесса, все-таки мы обращаем внимание, что процедура достаточно сложная», – заявила она.

Представитель российского ведомства добавила, что процесс строго соответствовал местному законодательству. На участках граждане выбирали один из 18 бланков, помещали его в конверт и заклеивали специальной маркой. При вскрытии урн председатель комиссии был обязан демонстрировать каждый лист отдельно, что создавало колоссальную нагрузку на персонал.

Голосование за состав парламента на следующие пять лет состоялось 7 июня. Партия премьер-министра Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, однако сформирует правительство благодаря мандатам национальных меньшинств. В законодательный орган также прошли оппозиционные блоки «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 23,28% и «Армения» Роберта Кочаряна с 9,93%.

Российские политики подвергли критике ход избирательной кампании. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал голосование нелегитимным из-за попыток властей устранить конкурентов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что вместо честной борьбы в Ереване происходило подавление демократических процедур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Никола Пашиняна набрала менее половины голосов избирателей.

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Политолог Илья Ухов назвал итоги голосования провалом для действующей власти.