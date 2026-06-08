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Наблюдатели от СНГ не выявили критических нарушений на выборах в Армении
Выборы в армянский парламент прошли без существенных нарушений, способных повлиять на итоговые результаты голосования, к такому выводу пришли представители миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ).
«Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, миссией выявлено не было», – сказал представитель миссии Нурлан Сейтимов, передает РИА «Новости».
Помимо этого, наблюдатели отметили создание равных условий для всех участников избирательного процесса. По словам Сейтимова, партиям и кандидатам предоставили широкие возможности для свободного ведения предвыборной агитации.
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