Якушев: В Народной программе «Единой России» отразят инициативы по регионам

Tекст: Дарья Григоренко

Документ, по словам секретаря генсовета Владимира Якушева, получит региональные разделы, аналогично действующей программе, что делает его понятным для жителей на местах, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Якушев отметил: «Это отличает нас от других партий. Мы конкретно показываем, что планируем изменить в течение ближайших пяти лет».

Сейчас «Единая Россия» завершает отчёт по реализации текущей программы и собирает предложения для новой, поступивших почти миллион.

По словам Якушева, партия честно признает, какие задачи не были реализованы, и перенесёт их в обновлённый документ с указанием сроков решения.

Приложением к программе будет перечень законодательных инициатив, а в каждом регионе и муниципалитете появится чёткое понимание, что будет построено и какие вопросы будут закрыты в ближайшие пять лет.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов подчеркнул, что «Единая Россия» – надёжный партнёр правительства, инициирующий изменения и поддерживающий государственные программы.

Он напомнил о принятии «усольского закона» и введении механизма «окрашенных платежей» за вред окружающей среде: собранные за четыре года 130 млрд рублей позволили ликвидировать 270 крупных объектов по стране, в том числе десять – на Дальнем Востоке. Сейчас по заявкам регионов выявлено 159 опасных объектов, 13 из них признаны приоритетными для ликвидации.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что благодаря поддержке партии региону списали почти 7,8 млрд рублей бюджетных кредитов, что позволит направить средства на социальные нужды. Он подчеркнул, что программа партии начинается с реальных проблем людей на местах и направлена на их решение. Демешин уверен, что только такой подход позволяет добиться настоящего результата.

Якушев также сообщил, что регистрация кандидатов на предварительное голосование завершена, и партия уже включилась в избирательную кампанию. Все предложения, собранные для новой Народной программы, будут обобщены и переданы в Экспертный совет.

В июне представят стратегическую рамку программы на десятилетия, а в августе – пятилетнюю Народную программу. В подготовке участвуют Герои РФ, участники СВО, представители науки, промышленности, бизнеса и общественных объединений.