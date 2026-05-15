Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»

Пассажирский вокзал Грозного стал первым на планете среди подобных объектов обладателем сертификата «Халяль».

«В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» вокзалу Грозный вручили сертификат соответствия стандартам «Халяль» Совета муфтиев России. Это первый объект пассажирской инфраструктуры, получивший такое подтверждение», – сообщили РИА «Новости» в РЖД.

Здание открыли ровно год назад, и оно быстро превратилось в визитную карточку Чечни. Представители компании отметили, что комплекс не имеет равных в стране по планировочным и инженерным решениям.

Для удобства пассажиров здесь предусмотрены современные системы оповещения, онлайн-табло и бесплатный доступ к Wi-Fi. На территории работают автоматизированные камеры хранения, справочные терминалы, детские зоны и комнаты матери и ребенка. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.

А накануне новый мусульманский стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях. Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет экспорт российских продуктов питания по стандартам «Халяль» вырос почти в два раза – до 388 млн долларов в год.

До этого сообщалось, что более четверти россиян уже выбирают продукцию и услуги с этой отметкой при доле мусульман в стране около 15%.