До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.3 комментария
Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
Железнодорожный комплекс столицы Чечни первым в мире официально признан отвечающим исламским нормам благодаря наличию молельных комнат и передовой инфраструктуре, сообщили в РЖД.
Пассажирский вокзал Грозного стал первым на планете среди подобных объектов обладателем сертификата «Халяль».
«В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» вокзалу Грозный вручили сертификат соответствия стандартам «Халяль» Совета муфтиев России. Это первый объект пассажирской инфраструктуры, получивший такое подтверждение», – сообщили РИА «Новости» в РЖД.
Здание открыли ровно год назад, и оно быстро превратилось в визитную карточку Чечни. Представители компании отметили, что комплекс не имеет равных в стране по планировочным и инженерным решениям.
Для удобства пассажиров здесь предусмотрены современные системы оповещения, онлайн-табло и бесплатный доступ к Wi-Fi. На территории работают автоматизированные камеры хранения, справочные терминалы, детские зоны и комнаты матери и ребенка. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.
А накануне новый мусульманский стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях. Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет экспорт российских продуктов питания по стандартам «Халяль» вырос почти в два раза – до 388 млн долларов в год.
До этого сообщалось, что более четверти россиян уже выбирают продукцию и услуги с этой отметкой при доле мусульман в стране около 15%.