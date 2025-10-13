Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
Россиян обязали сдавать биометрию в ряде стран Шенгенской зоны
В октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой системы, сообщили в МИД России.
В Испании и ряде других государств Шенгенской зоны новой биометрической системы пересечения внешних границ ЕС – EES (Entry/Exit System), указало ведомство, передает ТАСС.
В соответствии с новыми правилами, индивидуальные данные – фотография и отпечатки пальцев – теперь будут обязательно собираться у всех граждан третьих стран, включая россиян, при въезде и выезде через внешние границы Шенгена.
Первыми новые процедуры начали действовать в аэропорту Мадрида (Барахас), в дальнейшем планируется поэтапное расширение системы на другие пункты пропуска: воздушные, морские и наземные.
МИД пояснил, что к 10 апреля 2026 года система EES должна заработать во всех пунктах пересечения границ Шенгенской зоны, а привычные штампы в паспортах будут полностью заменены электронными записями в базе данных.
В ведомстве порекомендовали учитывать нововведения при планировании поездок и быть готовыми к прохождению дополнительных процедур пограничного контроля.
