Россиян обязали сдавать биометрию в ряде стран Шенгенской зоны

Tекст: Алексей Дегтярев

В Испании и ряде других государств Шенгенской зоны новой биометрической системы пересечения внешних границ ЕС – EES (Entry/Exit System), указало ведомство, передает ТАСС.

В соответствии с новыми правилами, индивидуальные данные – фотография и отпечатки пальцев – теперь будут обязательно собираться у всех граждан третьих стран, включая россиян, при въезде и выезде через внешние границы Шенгена.

Первыми новые процедуры начали действовать в аэропорту Мадрида (Барахас), в дальнейшем планируется поэтапное расширение системы на другие пункты пропуска: воздушные, морские и наземные.

МИД пояснил, что к 10 апреля 2026 года система EES должна заработать во всех пунктах пересечения границ Шенгенской зоны, а привычные штампы в паспортах будут полностью заменены электронными записями в базе данных.

В ведомстве порекомендовали учитывать нововведения при планировании поездок и быть готовыми к прохождению дополнительных процедур пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что с 20 января 2026 года несовершеннолетние россияне до 14 лет при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут иметь собственный заграничный паспорт.

До этого суд позволил игнорировать мелкие ошибки в загранпаспортах россиян.