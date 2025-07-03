Суд разрешил игнорировать мелкие ошибки в загранпаспортах россиян

Кассация обязала МВД компенсировать ущерб россиянам за ошибку в паспорте

Tекст: Елизавета Шишкова

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции постановил, что граждане не обязаны самостоятельно обнаруживать ошибки в загранпаспорте, если они неочевидны для непрофессионала, передает «Российская газета».

Причиной разбирательства стал случай супругов из Краснодарского края, чья поездка в Таиланд сорвалась из-за того, что в паспорте жены неверно указали пол. Пограничники не выпустили женщину, а ее муж был вынужден остаться с ней.

МВД настаивало на том, что гражданка должна была заметить ошибку до покупки тура. Однако суд указал, что ошибка в графе «пол» при верных остальных данных не очевидна для обычного человека, сославшись на пункт 147.3 Административного регламента МВД. Прямая речь из определения суда: «Довод о том, что истец должна была обнаружить ошибку при получении паспорта, отклоняется, так как ошибка в графе "пол" при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала».

Суд также признал справедливым взыскание расходов и на супруга, поскольку тур был приобретен для совместной поездки и его отказ обусловлен невозможностью реализовать основную цель путешествия. МВД обязали выплатить супругам 206 тыс. рублей за сгоревшие путевки и 20 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в последнее время участились случаи, когда российским туристам не разрешают выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах.

МВД России опровергло информацию о массовом аннулировании загранпаспортов. Проблемы с документами в основном связаны с ошибками в персональных данных и машиночитаемой зоне.