Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Суд разрешил игнорировать мелкие ошибки в загранпаспортах россиян
Кассация обязала МВД компенсировать ущерб россиянам за ошибку в паспорте
Путешественникам больше не придется отвечать за мелкие ошибки в загранпаспортах, если все остальные данные указаны верно, – такую позицию впервые подтвердил кассационный суд.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции постановил, что граждане не обязаны самостоятельно обнаруживать ошибки в загранпаспорте, если они неочевидны для непрофессионала, передает «Российская газета».
Причиной разбирательства стал случай супругов из Краснодарского края, чья поездка в Таиланд сорвалась из-за того, что в паспорте жены неверно указали пол. Пограничники не выпустили женщину, а ее муж был вынужден остаться с ней.
МВД настаивало на том, что гражданка должна была заметить ошибку до покупки тура. Однако суд указал, что ошибка в графе «пол» при верных остальных данных не очевидна для обычного человека, сославшись на пункт 147.3 Административного регламента МВД. Прямая речь из определения суда: «Довод о том, что истец должна была обнаружить ошибку при получении паспорта, отклоняется, так как ошибка в графе "пол" при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала».
Суд также признал справедливым взыскание расходов и на супруга, поскольку тур был приобретен для совместной поездки и его отказ обусловлен невозможностью реализовать основную цель путешествия. МВД обязали выплатить супругам 206 тыс. рублей за сгоревшие путевки и 20 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в последнее время участились случаи, когда российским туристам не разрешают выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах.
МВД России опровергло информацию о массовом аннулировании загранпаспортов. Проблемы с документами в основном связаны с ошибками в персональных данных и машиночитаемой зоне.