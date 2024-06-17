МВД: Ошибки в загранпаспортах россиян не носят массового характера

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Волк в своем Telegram-канале, в настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массового характера. В основном это связано, по ее словам, с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа, передает ТАСС.

Представитель МВД уточнила, что технический сбой, приводивший к ошибкам в машиночитаемой зоне, был устранен еще в 2023 году. Волк пояснила, что наиболее распространенной проблемой остается некорректное использование буквы «ё». Если в фамилии, имени или отчестве гражданина в свидетельстве о рождении или внутреннем паспорте присутствует «ё», то она должна быть указана и в загранпаспорте, добавила она.

МВД призывает россиян внимательно проверять данные при получении загранпаспорта, чтобы избежать проблем при выезде за рубеж. Если ошибка все же была обнаружена, ее можно бесплатно исправить в отделении по вопросам миграции. «Новый паспорт будет оформлен в кратчайшие сроки», – заверила Волк.

Ранее в департаменте информации и печати МИД заявили, что разночтения в транслитерации имен и фамилий при оформлении загранпаспорта не являются основанием для его аннулирования.

Напомним, в РСТ сообщили, что за последнее время участились случаи, когда российским туристам не разрешают выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах.