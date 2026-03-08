  • Новость часаСилы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над Россией за ночь
    Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    8 марта 2026, 08:07 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

    В Министерстве обороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС. По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – по двадцать – было сбито над Астраханской областью и Крымом. В Ростовской области уничтожено 14 аппаратов, в Белгородской – восемь, в Краснодарском крае – четыре, в Курской области – три, в Волгоградской – два, еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря. В

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за ночь сбили 151 украинский беспилотник. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    7 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 200 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотников, 651 ЗРК, 28 083 танка и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский вертолет Ми-8 был уничтожен на аэродроме у Михайловки ударом дрона «Герань», нанесенным российскими войсками беспилотных систем.

    Вооруженные силы России нанесли удар барражирующим боеприпасом по украинскому вертолету Ми-8, который базировался на аэродроме близ Михайловки, передает РИА «Новости». Атаку успешно провели специалисты войск беспилотных систем.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Михайловка», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины, в том числе был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    7 марта 2026, 08:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном перехвате 124 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 124 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 124 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Минобороны России. В официальном сообщении говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 29 аппаратов. В Орловской области уничтожено 15 беспилотников, в Белгородской – 11, в Рязанской – девять. В Калужской области сбито восемь дронов, в Воронежской – семь, по шесть БПЛА перехвачено над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом.

    Кроме того, по пять беспилотников сбили над Тульской и Самарской областями, три – над Липецкой областью. В Московском регионе перехвачено три дрона, в том числе один, который направлялся на Москву. По два БПЛА сбито над Саратовской и Ульяновской областями, один – над Ивановской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь сбили 151 украинский беспилотник. Власти Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    7 марта 2026, 08:43 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии назвал число погибших сограждан-наёмников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ, погибли к настоящему времени, заявил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

    По его словам, потери среди граждан Бразилии, присоединившихся к украинским военным формированиям, достигли 60-70 человек, передает РИА «Новости». Фариназу заявил: «из 500 бразильцев, отправившихся на Украину, уже 60-70 погибли».

    Фариназу подчеркнул, что процесс набора бразильцев в ВСУ связан с коррупционными схемами, а многие рекруты оказались обманутыми. Он отметил, что в ноябре число погибших бразильцев оценивалось в 45-50 человек, однако за последние месяцы потери увеличились.

    Также Фариназу рассказал, что были случаи, когда бразильцы убивали других бразильцев, находясь на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ. Списки погибших на Украине наемников включили советников из США, Германии и Британии.

    7 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    В Ельце ночью упал беспилотник рядом с домом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночью в Ельце Липецкой области рядом с многоквартирным домом упал беспилотник, его боевая часть не взорвалась, пострадавших нет, сообщили власти региона.

    Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, погибших и пострадавших нет, однако на месте происшествия осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва.

    «Сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва... На месте работают все экстренные службы, дежурят медики. После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», – сообщил Артамонов.

    Для обеспечения безопасности жителей была организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения – лицей № 5 по адресу: улица Спутников, дом 9. На месте продолжают работать экстренные службы и сапёры. Возвращение людей в свои квартиры будет возможно после обезвреживания опасных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией области сбили три украинских дрона. В январе украинские беспилотники атаковали Елец, в результате чего два человека получили ранения. За день до этого в промышленной зоне Ельца произошло падение дрона, тогда никто не пострадал, но было повреждено остекление дома.

    7 марта 2026, 13:34 • Новости дня
    Разведчик сообщил о голодающих военных ВСУ на Харьковщине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области, в результате чего они голодают, рассказал разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

    Киевское командование не предпринимает мер для решения проблем с доставкой продовольствия своим войскам на передовой в Харьковской области, из-за чего военнослужащие ВСУ страдают от голода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

    Офицер уточнил, что для снабжения украинских военных продуктами используются гексакоптеры, однако эти беспилотники регулярно уничтожают подразделения ПВО российской группировки. Из-за этого доставка продовольствия значительно осложнена.

    По словам разведчика, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские солдаты на передовой под Волчанском просят доставить им именно еду, а не боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о голоде в рядах ВСУ под Купянском. Другой пленный военнослужащий ВСУ заявил о тяжелой ситуации в этом районе. ВС России сорвали попытку украинских военных выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    7 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском

    Бразильский наемник-трансвестит Летисия Риос ликвидирован под Купянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, идентифицировавший себя как женщина и участвовавший в боях на стороне ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Бразильский наемник, идентифицировавший себя как женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) и воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован под Купянском, передает РИА «Новости».

    По информации силовых структур, речь идет о Эллионае Барросе Риосе, известном под псевдонимом Летисия Риос. Ранее он проживал во Франции, где, вероятно, столкнулся с финансовыми трудностями, и именно это могло подтолкнуть его к участию в боевых действиях на Украине.

    Собеседник агентства сообщил, что Риос был уроженцем Мату-Гросу и последнее время жил в городе Рио-Верде (Гояс). Он прошел двухмесячную военную подготовку, после чего был направлен в район Купянска, где бригада «Хартия» несет серьезные потери.

    Причиной отправки Риоса на опасный участок в районе Ковшаровки стала его неосторожность: «Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами Шахед». Как добавил источник, после подобных «утечек» данных в ВСУ, как правило, виновных отправляют на самые опасные направления фронта.

    Ранее наемник из Бразилии умер в Харьковской области после пыток со стороны солдат ВСУ. Еще одного бразильского наемника забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве.

    По словам офицера в запасе ВМС Бразилии Робинсона Фариназу, к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.

    7 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Житель Самарской области получил ранение при падении обломков БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самарской области госпитализировали мужчину после падения обломков беспилотника, ему оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают местные власти.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в Мах, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один мужчина.

    Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Других подробностей о состоянии мужчины или обстоятельствах инцидента пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над территорией области этой ночью сбили пять украинских дронов. Ранее в регионе впервые объявили режим ракетной опасности.

    А в ноябре в Сызрани в результате падения БПЛА на промышленные предприятия погибли два человека.


    7 марта 2026, 10:52 • Новости дня
    ПВО перехватила и уничтожила два БПЛА в Ульяновской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате работы системы ПВО в Ульяновской области были уничтожены два беспилотника, обошлось без жертв и разрушений, сообщили власти региона.

    ПВО успешно перехватила и уничтожила два беспилотника на территории Ульяновской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что их падение зафиксировано в южных районах области. Местные власти продолжают контролировать ситуацию, угрозы для мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией России сбили 124 украинских дрона.

    Ранее, в октябре после атаки украинских беспилотников в Новоспасском районе Ульяновской области возник пожар, который был быстро потушен.

    Также в октябре в Вешкайме Ульяновской области предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию.

    7 марта 2026, 10:16 • Новости дня
    В результате ударов украинских БПЛА в Курской области ранены четыре жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов беспилотников в двух населенных пунктах Курской области были ранены четыре жителя, повреждены автомобили и здания, сообщают местные власти.

    В результате атак беспилотных летательных аппаратов в Курской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мax.ru.

    «В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района пострадала женщина... В посёлке Хомутовка Хомутовского района пострадали три человека, осколками посечены кузов и остекление двух автомобилей, повреждено остекление двух окон, входная дверь и фасад магазина», – сообщил Хинштейн.

    По его словам, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Также в результате нападения были повреждены автомобили и здания, в том числе магазин в Хомутовке. Власти продолжают оценивать ущерб и оказывают поддержку жителям пострадавших населённых пунктов.

    Ранее сообщалось, что над территорией области российские силы ПВО сбили шесть украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО за прошлую ночь сбили 124 украинских беспилотника над разными российскими регионами.

    Накануне Хинштейн сообщал, что две жительницы Суджанского района Курской области вернулись домой после обмена, который прошел при участии президента Белоруссии.


    7 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    При взрыве автомобиля в Стаханове пострадал человек

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на субботу в городе Стаханове Луганской народной республики взорвался легковой автомобиль, есть пострадавший.

    Автомобиль взорвался минувшей ночью в Стаханове, передает ТАСС. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек, которого доставили в больницу.

    На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Ранее женщина погибла при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Сватово – Первомайск.

    В начале февраля в квартале Степном в Луганске произошел взрыв транспортного средства с последующим возгоранием.

    7 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Гладков сообщил о ранениях двоих мужчин после атаки дронов ВСУ на регион

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ракитянском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин, один из которых был госпитализирован, сообщают власти региона.

    В результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области пострадали двое мужчин. Об рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    По словам губернатора, дрон принадлежал Вооруженным силам Украины и нанес удар по объекту в населенном пункте.

    Один из пострадавших получил осколочные ранения живота и предплечья, его в данный момент транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода. Второму мужчине была оказана медицинская помощь на месте – у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти.

    Ранее в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, пострадали три мирных жителя. До этого в результате атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области также пострадали два мирных жителя.

    В последний раз жертвы среди мирного населения в регионе фиксировали 22 февраля, когда от ударов дронов ВСУ за один день погибли два человека.


    7 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,3 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате продвижения российских подразделений на ряде направлений за сутки были уничтожены более 1,3 тыс. украинских военнослужащих и значительное количество техники, включая радиолокационные и радиоэлектронные станции западного производства.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Новодмитровки, Мирополья, Грабовского и Новой Сечи в Сумской области, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанскими Хуторами, Песчаным, Грановым и Старицей.

    При этом потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA RPS-42, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадвс теробороны и нацгвардии возле Лозовой, Яцковки, Святогорска, Красного Лимана, Рубцов Донецкой народной республики (ДНР), Боровой и Новоосиново Харьковской области.

    Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Новоселовки, Кондратовки, Калеников, Ильиновки, Краматорска, Никифоровки, Голубовки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, итальянский бронетранспортер Puma, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA RPS-4, американская станция контрбатарейной борьбы TPS-80, шесть складов боеприпасов и мат средств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Анновки, Золотого Колодезя, Торецкогог, Сергеевки, Белицкого, Гришино ДНР, Новоподгородного, Новониколаевки и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 335 военнослужащих и девять бронемашин. Уничтожено артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. В течение суток в районах Гая, Добропасово и Великомихайловки Днепропетровской области отражены четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике. В результате были уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе американские М113, М1117, Stryker, боевая машина пехоты и две бронемашины.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Старокасьяновского, Заречного, Коломийцев, Новоскелеватого Днепропетровской области, Комсомольского, Верхней Терсы и Воздвижевки Запорожской области.

    Противник потерял более 360 военнослужащих, восемь бронемашин, перечислили в Минобороны.

    7 марта 2026, 10:05 • Новости дня
    Силы ПВО сбили восемь беспилотников над Калужской областью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночной атаки на территории Калужской области были уничтожены восемь беспилотников, при этом повреждений и пострадавших не зафиксировано, уточняют власти региона.

    Восемь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами противовоздушной обороны над Спас-Деменским, Малоярославецким, Ульяновским и Хвастовичским муниципальными округами, а также на окраине города Обнинск, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    По его словам, на всех указанных территориях работают оперативные группы. Шапша подчеркнул, что, согласно предварительной информации, «пострадавших и разрушений инфраструктуры нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 124 украинских беспилотника над российскими регионами. Пять из них были ликвидированы над территорией Тульской области, жертв и разрушений нет.


