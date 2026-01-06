  • Новость часаМакрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет
    Белый дом: Никто не посмеет воевать с США за Гренландию
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    6 января 2026, 23:47

    Резервуары загорелись на нефтебазе в Белгородской области после атаки БПЛА

    Резервуары загорелись на нефтебазе в Белгородской области после атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал МЧС России по Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько резервуаров на нефтебазе загорелись после атаки беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. В результате атаки и последующей детонации на объекте вспыхнули несколько резервуаров, сообщил Гладков в Telegram.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Пожарные подразделения ведут работу по тушению возгорания. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на одном из промышленных объектов Усманского округа произошло возгорание после падения беспилотника. Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, что привело к задержке нескольких поездов.

    6 января 2026, 16:45
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал бригадного генерала СБУ Дениса Килимника организатором наиболее значимых ударов по России.

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.

    «Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.

    В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

    Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    6 января 2026, 06:58
    Языковой омбудсмен Украины Ивановская: Homo sapiens выбрали украинский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Все, кто считают себя Homo sapiens, «сделали выбор в пользу государственного языка», заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, которая ранее рассказывала, что ее дочь ведет блоги на русском языке.

    По словам Ивановской, такой выбор сделали «все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens», а также видит «причинно-следственные связи». «Они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – приводят ее слова украинские СМИ. Она заявила, что «язык это не только маркер идентичности», но и «мыслительный конструкт», который влияет на «поведенческую стратегию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Она также заявила о необходимости блокировки российской музыки на популярных платформах. Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 19:42
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    6 января 2026, 13:24
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские беспилотники «Герань» получили на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы, что подтверждают свежие фото с территории Украины, пишет The War Zone.

    Как передает The War Zone, на новых изображениях видно, что один из российских дронов «Герань» с установленной на верхней части ракетой ПЗРК был найден в Черниговской области на Украине. Дрон дополнительно оснащен камерой и радиомодемом для управления.

    На корпусе пусковой трубы читается маркировка «9К333», что указывает на использование более современной ракеты «Верба», хотя ранее сообщалось об установке «Игла-С». Оба комплекса позволяют поражать воздушные цели на дальности до шести километров, при этом «Верба» использует усовершенствованный многоспектральный искатель.

    Модификация дрона предполагает простое крепление ракеты в стандартной пусковой трубе, без необходимости применения дополнительных адаптеров, как в случае с ракетой Р-60. Вес ракеты ПЗРК составляет около 18 кг, что легче Р-60, и меньше сказывается на летных характеристиках дрона.

    По оценкам экспертов, наличие ПЗРК на «Герань» дает возможность атаковать вертолеты и низколетящие самолеты противника, а также затруднить работу украинской авиации по уничтожению дронов. Однако эффективность такого применения ограничена необходимостью визуального захвата цели и запуском ракеты оператором после получения сигнала захвата.

    Издание отмечает, что Россия также модернизировала систему управления этими БПЛА, внедрив режим дистанционного управления оператором и средства передачи сигнала на большие расстояния. Новые технологии позволяют управлять дроном в реальном времени, что расширяет тактические возможности его применения. Пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая применения вооруженной «Герани» против украинских воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска беспилотных систем Минобороны России нанесли удар дронами «Герань-2» по объекту украинской армии в районе поселка Семеновка Черниговской области.

    В 2025 году российское оружие было модернизировано с учетом опыта спецоперации на Украине.

    6 января 2026, 22:22
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    6 января 2026, 14:34
    Российские военные сожгли танк Leopard под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.

    По его словам, российские военнослужащие из «Южной» группировки уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, передает РИА «Новости». Круглый сообщил, что разведывательные дроны обнаружили танк, после чего по цели работали две группы батальона.

    «Расчетом разведывательных дронов был выявлен танк. Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришелся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена», – рассказал Круглый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Ростех» сообщил, что мины «Земледелия» повредили танки Leopard и боевые машины Bradley. Российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ на Украине. Офицер из Бразилии раскритиковал инициативу приобрести танки Leopard для армии своей страны.

    6 января 2026, 07:44
    «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    «Задействованы все имеющиеся средства поражения, в том числе, тяжелая реактивная артиллерия. Противник отсиживается в обороне и наращивает количество расчетов БПЛА на позициях», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы российские подразделения продвинулись сразу на пяти направлениях и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. Юго-западнее Лимана российские бойцы зачистили участок леса и захватили четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли 15 домовладений, а экипажи ВКС России нанесли точный авиаудар по пункту дислокации ВСУ.

    В районе Меловое-Хатнее продолжается продвижение по лесополосам возле Двуречанского, авиация и БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции ВСУ. На Липцовском направлении изменений нет, но расчеты FPV БПЛА уничтожали средства радиоэлектронной борьбы и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    На Сумском направлении российские штурмовые подразделения продолжают бой и продвигаются вглубь региона. Авиация России нанесла точечные удары по тыловым районам ВСУ, уничтожив более десяти пунктов временной дислокации. ВСУ укрепляют оборону, подтягивают дополнительные силы. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись сразу на восьми участках, а в районе Грабовского на четырех и полностью освободили населенный пункт, продвижение составило до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области Украины.

    6 января 2026, 10:28
    Сбитый БПЛА задержал поезда в Воронежской области

    Сбитый БПЛА упал на пути и задержал поезда в Воронежской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, задержаны несколько поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    По его словам, сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, передает ТАСС. Гусев сообщил, что из-за этого инцидента произошло задержка нескольких поездов, однако движение уже начали восстанавливать.

    Он сообщил: «В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается».

    Губернатор добавил, что никто не пострадал. Также сообщается о незначительных повреждениях одного из инфраструктурных объектов в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили за ночь 129 украинских дронов над различными регионами России. На промышленном объекте в Липецкой области произошел пожар после падения беспилотника. В результате атаки БПЛА в Твери погиб человек.

    6 января 2026, 05:03
    В результате атаки БПЛА в Твери погиб человек

    Tекст: Антон Антонов

    В одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

    Еще один человек в соседней квартире пострадал. Возникший пожар был полностью ликвидирован силами МЧС.

    «Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь. Выезжаю на место для принятия дальнейших необходимых решений», – сообщил Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства Тверской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства РЭБ подавили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области. В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона. В результате серии атак украинских дронов на территории Белгородской области погибли два мирных жителя, еще двое пострадали.

    6 января 2026, 01:56
    New York Times заявила о вакууме власти на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В последние недели на Украине сложилась ситуация вакуума власти, чиновники не хотят занимать должности министров, пишет New York Times.

    Как указывает New York Times, на Украине в условиях массовых отключений электроэнергии отсутствовал министр энергетики, а также министр юстиции. Это произошло из-за разгоревшегося коррупционного скандала. «Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Издание отмечает, что правительство рассчитывало оперативно заменить ушедших министров, особенно министра энергетики, чье отсутствие стало наиболее заметным на фоне последствий ударов по инфраструктуре Украины. Однако, по словам киевского политолога Владимира Фесенко, «все потенциальные кандидаты отказались». Эксперт объяснил, что этот пост отпугивает желающих из-за огромной ответственности и рисков, связанных с российскими ударами по объектам инфраструктуры.

    Фесенко также подчеркнул, что ситуацию усугубляют связи министерства энергетики с коррупционным скандалом, что дополнительно осложняет поиск подходящих кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, должность главы президентского офиса на Украине оставалась вакантной около месяца после отставки Андрея Ермака. Отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля, которого решили убрать с поста министра обороны Украины, вице-премьером и министром энергетики.

    6 января 2026, 08:29
    ПВО за ночь сбила 129 украинских дронов над регионами России

    ПВО сбила 129 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО ночью уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

    Дежурные силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, дроны были уничтожены в период с 23:00 5 января до 7:00 6 января.

    В министерстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

    В ночь с пятого на шестое января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает РИА Новости. По данным Минобороны России, наиболее интенсивные атаки были отражены в Брянской области, где сбили 29 дронов, а также в Белгородской и Ярославской областях, где уничтожили 15 и 13 аппаратов соответственно.

    В Новгородской области было сбито 10 беспилотников, девять – в Смоленской, по семь – в Курской и Пензенской, по шесть – в Тверской области и Республике Башкортостан, по пять – в Астраханской и Ростовской областях. Также были нейтрализованы четыре дрона над Калужской областью, по два – в Московском регионе, Орловской и Ленинградской областях.

    По одному беспилотнику сбили в небе над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, а также над Татарстаном и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области произошел пожар на промышленном объекте после падения беспилотника. В Твери в результате атаки БПЛА погиб человек. В Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник.

    6 января 2026, 08:44
    Боевики ВСУ признались в готовности стрелять по детям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР угрожали местному жителю готовностью открыть минометный огонь по детям, завила беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.

    По ее словам, боевики ВСУ в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР угрожали открыть минометный огонь по детям, передает РИА «Новости». Беженка рассказала, что между ее мужем и украинскими военными произошла стычка. Мужчина спросил одного из бойцов ВСУ: «Если вдруг вам будет приказ стрелять по нам снова?». На это боец ответил: «Дадут приказ – будем стрелять». Когда муж напомнил, что среди местных есть дети, военный заявил: «Мне все равно – мне скажут, я буду стрелять, и все», – рассказала женщина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский FPV-дрон убил мужчину в Курской области. ВСУ ужесточили издевательства над жителями Серебрянки при отступлении. В телефонах украинских военнопленных нашли видео расстрелов автомобилей с гражданскими.

    6 января 2026, 03:19
    Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области
    Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Волховском районе Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Обломки беспилотника упали у деревни Бережки, часть из них оказалась на территорию компрессорной станции. В результате происшествия никто не пострадал, угроза возникновения пожара отсутствует. На месте падения работают сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, сообщил глава региона в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области. Росавиация вводила ограничения на рейсы в петербургском аэропорту Пулково.

    6 января 2026, 06:12
    Глава МИД Чехии Мацинка на фоне скандала встретился с послом Украины Зваричем

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил, что встретился с послом Украины в Праге Василием Зваричем на фоне скандала вокруг критики украинского режима спикером Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамурой.

    «Темой встречи, кроме прочего, стало отражение настроений части чешского общества», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Novinky.

    Министр уточнил, что встреча прошла в «серьезной» атмосфере, а сама дискуссия будет продолжена во вторник в телефонном разговоре с украинским коллегой, министром Андреем Сибигой. Он подчеркнул, что речь шла не о вызове посла, а о рабочей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Чехии Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, в котором тот назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. МИД Чехии назвал неуместным заявление посла Украины. Временный поверенный Чехии был вызван в МИД Украины.


    6 января 2026, 01:19
    Минобороны сообщило о ликвидации оператором дрона Галиулиным до 45 боевиков ВСУ
    Минобороны сообщило о ликвидации оператором дрона Галиулиным до 45 боевиков ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащий российской армии Марсель Галиулин с помощью беспилотников уничтожил до 45 боевиков вооруженных сил Украины в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Рядовой Галиулин в ходе освобождения населенного пункта в ДНР уничтожил до 30 бойцов ВСУ с помощью беспилотников, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям российских войск, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что Галиулин провел более 20 вылетов БПЛА и точными сбросами обеспечил захват опорного пункта без потерь среди российских военных. После занятия позиций российскими подразделениями начальник расчета БПЛА продолжил воздушную разведку и выявил подход резерва украинских бойцов, планировавших контратаку.

    Галиулин получил приказ уничтожить противника и в результате нанесенного удара ликвидировал до 15 боевиков и три единицы бронетехники противника. По данным Минобороны, эффективные действия Галиулина привели к значительным потерям ВСУ в живой силе и технике, что вынудило противника отступить. Благодаря этому российские штурмовые подразделения смогли закрепиться на новых рубежах без препятствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

