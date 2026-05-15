О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Иррациональными решениями Белграда» объяснил президент Черногории Яков Милатович бомбардировку его родины в 1999 году силами НАТО. То есть виноваты сербы, а не Североатлантический альянс, генсек которого - Марк Рютте - в момент произнесения этой реплики сидел рядом с Милатовичем.

Все это часть празднований по случаю двадцатилетия черногорской независимости сиречь распада малой Югославии. Со стороны Черногории распад организовал экс-президент, легенда балканской политики и редкостная сволочь Мило Джуканович. Он же руководил республикой в дни войны 1999-го, считаясь союзником Слободана Милошевича, а годами позже стал союзником врага, то есть НАТО, - и заставил Черногорию войти в альянс, несмотря на протесты населения.

Под тем, что бывший президент - сволочь, президент нынешний подпишется первым как лицо коалиции «Черногория без Джукановича». Но виноваты все равно сербы, а не НАТО, потому что НАТО критиковать нельзя. Выглядит это позорно и жалко, но куда ж ты денешься, если ты - всего лишь Черногория.

В празднованиях должен был принять участие и президент Сербии Александр Вучич. По крайней мере, ему направили приглашение, чему тот наверняка был рад - это давало возможность красиво отказаться.

«Если бы я поехал, я бы в лицо себе этим плюнул», - отчеканил Вучич.

Вот такой получился обмен репликами - яркий, но бессмысленный, поскольку касается давно разбитых горшков. А в тени этого карнавала Сербия впервые принимает у себя военные учения НАТО. Вот уж где плюнул так плюнул, и действительно - себе же в лицо, так как в дни бомбардировок 1999-го нынешний президент руководил военной пропагандой Югославии.

Но Вучич потому до сих пор в строю и похоронил немало врагов, что гениален в лавировании и знает правила игры. Если отказал Западу в одном (а в том, что касается России, Вучич действительно часто отказывал), уступи в другом, иначе худо будет: у Сербии критическая экономическая зависимость от ЕС. Поэтому красивый жест по Черногории прикрыл болезненную уступку, спровоцировавшую вал разговоров о том, а не вступает ли Сербия в НАТО.

Не вступает. И нет причин думать иначе. Дело даже не в том, что абсолютное большинство сербов против военного союза с теми, кто на них напал. Важнее, что в Сербии нет и пока не предвидится такой элиты, которая смогла бы в этом смысле сломать народ, как Джуканович в Черногории (Вучич, может быть, и мог бы, но не возьмется).

В отрыве от контекста эти учения на 600 военных вообще значения не имеют. Но в символическом плане они - грандиозное событие, которое уточняет правильный ответ: Сербия в НАТО не вступает, но наверняка вступит позднее. Срок, например, в 20 лет - это за горизонтом политического планирования, но дрейф идет в направлении НАТО и по плану НАТО.

Еще в 2014 году в Брюсселе утвердили концепцию полного поглощения Балкан для их зачистки от влияния России. С тех пор было сделано немало, например, сломлено сопротивление Черногории и Северной Македонии, где вступать в альянс не очень-то и хотели. Остались только самые жилистые куски - сложносоставная Босния и Герцеговина с еще более непокорными сербами и сама Сербия, разодранная НАТО на себя и на Косово. При этом завязался такой юридический узел, что их нельзя интегрировать в альянс по отдельности. С этим и не спешат, чтобы не провоцировать новый военный конфликт, но в целом в Брюсселе исходят из того, что рано или поздно план будет выполнен: все Балканы станут частью НАТО.

Непонятно, что может помешать этому в перспективе, когда забудутся жертвы и сменятся поколения: сербский мир окружен странами альянса и враждебными народами, которые тоже хотят попасть в НАТО и считают, что сербы им в этом помеха. По географическим, экономическим и политическим причинам у Запада множество рычагов для давления на Сербию, которые он будет применять поэтапно, тасуя правительства, пока не появится подходящее, которое дождется «окна возможностей», через которое и втолкнет республику в НАТО. Например, через 20 лет, чтоб на 40-летие независимости Черногории сербский президент все-таки прилетел и тоже обвинил сербов в бомбардировках сербов.

Не дай бог дожить до такого позора, но что делать, чтобы его предотвратить, вопрос непростой. Сербам не надо ничего объяснять про НАТО, они сами любому объяснят, почему НАТО - это зло. Пессимизм в их отношении основан на том, что глобалисты будут последовательно добиваться своей цели и тратить многочисленные ресурсы на то, чтобы сыграть с Сербией кровавую свадьбу. В перспективе 10-15 лет ничего не получится, а потом скорее да, чем нет. Черногорцам их вступление в НАТО тоже когда-то казалось чем-то немыслимым.

Спасти невесту, стратегически зажатую в угол, может только смерть жениха, - и тут поводы для оптимизма как раз-таки есть: над распадом НАТО работают. Изнутри - прежде всего президент США Дональд Трамп, перестраивающий отношения с альянсом с сторону «не друг ты мне больше». Извне главная роль у России, чьи действия спровоцировали в НАТО целую серию расколов по украинскому вопросу.

Насколько каждый преуспеет, покажет время. Сербам остается накрепко помнить о своих погибших и о том, что членство в альянсе уничтожает суверенитет вооруженных сил, а для Сербии это фатально. Это не юридическое обязательство, но практическое последствие: под стандарты НАТО национальные армии пересобирают так, чтобы они были деталью общей конструкции, когда у тебя - пилоты, вертолеты - у соседа, а фактическое командование в США.

При этом альянс не защищает одних своих членов от других, в чем можно убедиться на примере Греции и Турции. Турецкий президент Реджеп Эрдоган намекал, что геноцид греков на средиземноморских островах, некогда устроенный османами, может повториться, а Анкара при нем ведет крайне агрессивную внешнюю политику, но мало кто верит, что НАТО, если понадобится грекам, станет воевать с Эрдоганом за острова. Пускай он - плохой парень, влияние Афин в альянсе минимально. Влияние Белграда будет таким же.

Если на Сербию вдруг нападут уже состоящие в НАТО хорваты или албанцы (а Вучич в такую перспективу верит), Брюссель сербов не выручит. Наоборот, ракеты и самолеты, закупленные по программе перевооружения в США, Британии или Франции, в нужный момент не взлетят, потому что коды запуска у производителей, которые всегда были за хорватов и за албанцев.

Сейчас сербы против членства в альянсе, даже не осознавая таких тонкостей, а их руководство прекрасно все эти тонкости осознает, так что в обозримой перспективе Сербию в НАТО не затащат. Но когда-нибудь придет тот, кто скажет, что нужно забыть тяжелое прошлое и сосредоточиться на будущем, что Косова не вернуть, а сербскую географию не исправить. И во всем этом будет доля правды. Но он скажет еще и то, что в НАТО сербская армия станет сильнее, а сама Сербия будет в альянсе как за каменной стеной, чем выдаст в себе отъявленного лжеца или даже антихриста, который приведет сербский мир не только к черногорскому позору, но и к закланию.

Таких пророков лучше всего сразу бить. Может быть даже ногами.