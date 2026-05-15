    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену
    Лавров пригрозил журналисту вооруженной охраной
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Лавров: Путин испытал европейцев Шрёдером
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    Рубио сообщил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    Президент Литвы призвал сбивать украинские беспилотники
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    15 мая 2026, 11:54 • В мире

    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас

    Первые в истории Сербии совместные военные учения с НАТО вызвали скандал, поскольку сербы в большинстве своем не простили альянсу нападения на себя и вступать туда не собираются, несмотря на инсинуации. Но в более далекой перспективе Сербия частью НАТО наверняка станет, а спасти ее от этого неравного брака непросто.

    «Иррациональными решениями Белграда» объяснил президент Черногории Яков Милатович бомбардировку его родины в 1999 году силами НАТО. То есть виноваты сербы, а не Североатлантический альянс, генсек которого - Марк Рютте - в момент произнесения этой реплики сидел рядом с Милатовичем.

    Все это часть празднований по случаю двадцатилетия черногорской независимости сиречь распада малой Югославии. Со стороны Черногории распад организовал экс-президент, легенда балканской политики и редкостная сволочь Мило Джуканович. Он же руководил республикой в дни войны 1999-го, считаясь союзником Слободана Милошевича, а годами позже стал союзником врага, то есть НАТО, - и заставил Черногорию войти в альянс, несмотря на протесты населения.

    Под тем, что бывший президент - сволочь, президент нынешний подпишется первым как лицо коалиции «Черногория без Джукановича». Но виноваты все равно сербы, а не НАТО, потому что НАТО критиковать нельзя. Выглядит это позорно и жалко, но куда ж ты денешься, если ты - всего лишь Черногория.

    В празднованиях должен был принять участие и президент Сербии Александр Вучич. По крайней мере, ему направили приглашение, чему тот наверняка был рад - это давало возможность красиво отказаться.

    «Если бы я поехал, я бы в лицо себе этим плюнул», - отчеканил Вучич.

    Вот такой получился обмен репликами - яркий, но бессмысленный, поскольку касается давно разбитых горшков. А в тени этого карнавала Сербия впервые принимает у себя военные учения НАТО. Вот уж где плюнул так плюнул, и действительно - себе же в лицо, так как в дни бомбардировок 1999-го нынешний президент руководил военной пропагандой Югославии.

    Но Вучич потому до сих пор в строю и похоронил немало врагов, что гениален в лавировании и знает правила игры. Если отказал Западу в одном (а в том, что касается России, Вучич действительно часто отказывал), уступи в другом, иначе худо будет: у Сербии критическая экономическая зависимость от ЕС. Поэтому красивый жест по Черногории прикрыл болезненную уступку, спровоцировавшую вал разговоров о том, а не вступает ли Сербия в НАТО.

    Не вступает. И нет причин думать иначе. Дело даже не в том, что абсолютное большинство сербов против военного союза с теми, кто на них напал. Важнее, что в Сербии нет и пока не предвидится такой элиты, которая смогла бы в этом смысле сломать народ, как Джуканович в Черногории (Вучич, может быть, и мог бы, но не возьмется).

    В отрыве от контекста эти учения на 600 военных вообще значения не имеют. Но в символическом плане они - грандиозное событие, которое уточняет правильный ответ: Сербия в НАТО не вступает, но наверняка вступит позднее. Срок, например, в 20 лет - это за горизонтом политического планирования, но дрейф идет в направлении НАТО и по плану НАТО.

    Еще в 2014 году в Брюсселе утвердили концепцию полного поглощения Балкан для их зачистки от влияния России. С тех пор было сделано немало, например, сломлено сопротивление Черногории и Северной Македонии, где вступать в альянс не очень-то и хотели. Остались только самые жилистые куски - сложносоставная Босния и Герцеговина с еще более непокорными сербами и сама Сербия, разодранная НАТО на себя и на Косово. При этом завязался такой юридический узел, что их нельзя интегрировать в альянс по отдельности. С этим и не спешат, чтобы не провоцировать новый военный конфликт, но в целом в Брюсселе исходят из того, что рано или поздно план будет выполнен: все Балканы станут частью НАТО.

    Непонятно, что может помешать этому в перспективе, когда забудутся жертвы и сменятся поколения: сербский мир окружен странами альянса и враждебными народами, которые тоже хотят попасть в НАТО и считают, что сербы им в этом помеха. По географическим, экономическим и политическим причинам у Запада множество рычагов для давления на Сербию, которые он будет применять поэтапно, тасуя правительства, пока не появится подходящее, которое дождется «окна возможностей», через которое и втолкнет республику в НАТО. Например, через 20 лет, чтоб на 40-летие независимости Черногории сербский президент все-таки прилетел и тоже обвинил сербов в бомбардировках сербов.

    Не дай бог дожить до такого позора, но что делать, чтобы его предотвратить, вопрос непростой. Сербам не надо ничего объяснять про НАТО, они сами любому объяснят, почему НАТО - это зло. Пессимизм в их отношении основан на том, что глобалисты будут последовательно добиваться своей цели и тратить многочисленные ресурсы на то, чтобы сыграть с Сербией кровавую свадьбу. В перспективе 10-15 лет ничего не получится, а потом скорее да, чем нет. Черногорцам их вступление в НАТО тоже когда-то казалось чем-то немыслимым.

    Спасти невесту, стратегически зажатую в угол, может только смерть жениха, - и тут поводы для оптимизма как раз-таки есть: над распадом НАТО работают. Изнутри - прежде всего президент США Дональд Трамп, перестраивающий отношения с альянсом с сторону «не друг ты мне больше». Извне главная роль у России, чьи действия спровоцировали в НАТО целую серию расколов по украинскому вопросу.

    Насколько каждый преуспеет, покажет время. Сербам остается накрепко помнить о своих погибших и о том, что членство в альянсе уничтожает суверенитет вооруженных сил, а для Сербии это фатально. Это не юридическое обязательство, но практическое последствие: под стандарты НАТО национальные армии пересобирают так, чтобы они были деталью общей конструкции, когда у тебя - пилоты, вертолеты - у соседа, а фактическое командование в США.

    При этом альянс не защищает одних своих членов от других, в чем можно убедиться на примере Греции и Турции. Турецкий президент Реджеп Эрдоган намекал, что геноцид греков на средиземноморских островах, некогда устроенный османами, может повториться, а Анкара при нем ведет крайне агрессивную внешнюю политику, но мало кто верит, что НАТО, если понадобится грекам, станет воевать с Эрдоганом за острова. Пускай он - плохой парень, влияние Афин в альянсе минимально. Влияние Белграда будет таким же.

    Если на Сербию вдруг нападут уже состоящие в НАТО хорваты или албанцы (а Вучич в такую перспективу верит), Брюссель сербов не выручит. Наоборот, ракеты и самолеты, закупленные по программе перевооружения в США, Британии или Франции, в нужный момент не взлетят, потому что коды запуска у производителей, которые всегда были за хорватов и за албанцев.

    Сейчас сербы против членства в альянсе, даже не осознавая таких тонкостей, а их руководство прекрасно все эти тонкости осознает, так что в обозримой перспективе Сербию в НАТО не затащат. Но когда-нибудь придет тот, кто скажет, что нужно забыть тяжелое прошлое и сосредоточиться на будущем, что Косова не вернуть, а сербскую географию не исправить. И во всем этом будет доля правды. Но он скажет еще и то, что в НАТО сербская армия станет сильнее, а сама Сербия будет в альянсе как за каменной стеной, чем выдаст в себе отъявленного лжеца или даже антихриста, который приведет сербский мир не только к черногорскому позору, но и к закланию.

    Таких пророков лучше всего сразу бить. Может быть даже ногами.   

