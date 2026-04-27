Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

Tекст: Дмитрий Бавырин

В одном из наиболее знаменитых фантастических рассказов – «И грянул гром» Рэя Брэдбери – случайная гибель бабочки от ноги путешественника во времени изменила будущее всего человечества. Но «эффект бабочки», который мог бы привести к распаду НАТО, лучше назвать «эффектом летучей мыши» – той самой, плохо проваренной, которую якобы съел какой-то китаец, после чего началась пандемия, а вслед за ней и политическая карьера спикера парламента Словении Зорана Стевановича. Его теперь знает вся Европа из-за обещания устроить референдум по выходу из Североатлантического альянса.

Звучит самонадеянно: какая вообще разница, откуда Словения выйдет и куда войдет, если там живет чуть больше двух миллионов человек, а столичная Любляна похожа на город, где хорошо встречать старость? Но на самом деле это важный прецедент – то, чего еще никогда не было. Словенцы показали бы другим народам путь на выход из альянса, членство в котором накладывает огромные финансовые обязательства (вплоть до трат по 5% от ВВП на оборону) и сомнительные политические, например, вражду с Россией.

До сих пор НАТО было устроено по принципу ловушки: сначала заманивают, потом не дают выйти, превращая в заложника обстоятельств. Широко известен случай Франции, которая в 1966 году покинула его военное командование, а вернулась только в 2009-м. Однако из политической части альянса Париж не выписывался. То есть даже для того, чтоб выйти из НАТО одной ногой, понадобились железная воля, авторитет и личная обида такого человека, как генерал Шарль де Голль, который терпеть не мог англосаксов и их манеру всеми командовать.

В отличие от этой глыбы, у Стевановича вообще нет политического опыта. Он на Де Голля, строго говоря, вообще ничем не похож. Служил сперва в полиции, потом в частной охране – и везде имел проблемы как любитель выпить в рабочее время: Словения более чопорная в этом смысле страна, чем Сербия. Поэтому нынешний спикер завершил карьеру силовика и ушел в организацию семейного отдыха: строил парки приключений, благо для разного рода спортивного туризма у него страна, наоборот, подходящая – красивая природа и развитый сервис. Однако жесткие меры правительства Янеза Янши по борьбе с ковидом свели востребованность приключений к нулю. И Стеванович перешел к организации акций протеста.

На беду одного и к удаче другого, карантин больно ударил по экономике Словении – хорошей, но маленькой и с югославских времен заточенной на сферу услуг. Поэтому Стеванович стал звездой, а Янша признал в нем политическую силу и сторону переговоров, однако следующие выборы оба проиграли, каждый в своих лигах: Янша потерял пост премьера, а созданная Стевановичем партия не прошла в парламент.

Янша – зубр словенской политики, фигура легендарная и скандальная. Трижды был премьером, дважды – министром обороны, в том числе в те десять дней, когда Словения воевала за независимость с Югославской народной армией. Уже почти четверть века возглавляет вождистскую Словенскую демократическую партию (СДП), платформа которой меняется вместе со взглядами лидера, а они у него на протяжении карьеры менялись кардинально. Когда-то проевропейский либерал, теперь довольно жесткий евроскептик, друг Виктора Орбана и один из кандидатов на то, чтобы заменить уходящего премьера Венгрии в роли кнопки на стуле Урсулы фон дер Ляйен. В том, конечно, случае, если сможет вернуть себе власть. Стеванович – часть плана по ее возврату.

Среди словенских политологов популярна версия, согласно которой ушлый Янша способствовал тому, чтобы со второго раза партия Стевановича «Ресница» («Правда») в парламент все-таки попала, и использовал свои ресурсы для ее раскрутки. В итоге на выборах, которые прошли месяц назад, «Правда» преодолела заветный барьер в 5% голосов и получила пять кресел в 90-местном парламенте, но СДП, вопреки всем прогнозам, чуть-чуть (менее чем на процентный пункт) уступила партии нынешнего проевропейского премьера – Роберта Голоба.

Радость Брюсселя была недолгой. Громом среди ясного неба стала новость, что никому не известный за пределами Словении Стеванович избран спикером и сразу же заговорил о выходе из НАТО. Изучив его биографию, еврочиновники, вероятно, окончательно расстроились, потому что узнали еще и позицию по конфликту России и Украины. А она примерно как у Орбана или даже хуже, если смотреть на нее из Брюсселя.

В ходе тайного голосования депутатов Стеванович получил 48 голосов, что сделало тайное явным: его поддержали все четыре силы, которые можно так или иначе отнести к правым. Помимо родной «Правды» и СДП, также «Демократы», чей лидер при Янше возглавлял МИД, и блок либеральных партий «Новая Словения». Это означало, что Янша возвращается: хотя у Голоба – самая крупная фракция, вместе со своими левыми партнерами она не получила контрольного пакета.

Но что-то вдруг пошло не так. И примерно понятно, что именно: шокированные заявлением Стевановича евробюрократы одернули лояльных к себе участников потенциальной коалиции (вероятно, «Новую Словению»), что сделало ее мертворожденной. Три недели спустя Янша признал, что у него собрать правительство тоже не получается. Если не произойдет прорыва, не позже чем через месяц объявят перевыборы.

Про Яншу надо понимать, что он отличается от Орбана в одном, но абсолютно принципиальном для России моменте: экс-премьер большой поклонник Украины и поддерживал ее в 2022 году с поистине прибалтийским напором.

Поэтому при всем тот недоверии, которое испытывает к Янше Еврокомиссия, она вполне могла махнуть рукой на его реванш: мол, в главном-то он – наш. А вот про Стевановича такого сказать нельзя, он Брюсселю враг – и как столице ЕС, и как столице НАТО.

В общем, могло бы и получиться, но новый спикер не вовремя обратил внимание на себя и на свои взгляды. Для должной осторожности не хватило политического опыта.

У старого циника Янши опыта, наоборот, много. Ради власти он шел на смелые шаги и болезненные компромиссы. Если бы пять голосов от «Правды» покупались через проведение референдума, он бы его провел. Но в то же время сделал бы все, чтобы сторонники альянса выиграли, поскольку сам противником НАТО не является.

Только вот проиграть или выиграть – это уже вторично, Словения все же действительно мала.

Ее исторической задачей было показать, где выход. Так, чтобы скептики в других странах спросили: а что, так можно было? И тоже потребовали плебисцита от своих правительств.

Где-то провести референдум проще, где-то сложнее, в одних странах атлантисты точно выиграют (например, в Прибалтике), но в других наверняка проиграют (например, в Черногории), создав еще один важный прецедент для распада НАТО. Альянс далеко не первый день хоронят, но хотелось бы перейти от слов к делу. И почему бы, действительно, не начать со словенцев – народа маленького, но относительно древнего (например, Библию на их язык перевели еще в XVI веке).

Понятно, что атлантисты не хотели рисковать и пресекли создание конфигурации власти с премьером Яншей и спикером Стевановичем. Понятно, что простодушно высказанная вслух мечта пресекла «эффект бабочки» и убила прекрасную возможность. Но это была возможность конкретно для Словении – войти в историю эдаким балканским Де Голлем, благо партий-евроскептиков на душу населения там больше, чем где-либо еще в Европе.

А так развал НАТО начнется чуть позже и с какой-нибудь другой страны. Нарастающий ком внутренних противоречий говорит в пользу того, что дожить до своего столетия в 2046 году без потерь в составе у альянса получится едва ли. Чем хуже материальное положение Европы, тем острее встает вопрос: зачем ей вкладываться в построенный вокруг США военный союз, если рассчитывать на Штаты она больше не может. И сама это признаёт.