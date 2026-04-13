Новый спикер парламента Словении пообещал провести референдум о выходе из НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

По словам политика, его позиция не имеет пророссийского уклона, а носит исключительно национальный характер, передает ТАСС.

«У меня нет никаких пророссийских взглядов, только прословенские. Мы считаем, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику», – заявил Стеванович. Он отметил, что страна должна сотрудничать со всеми государствами, особенно с ведущими мировыми державами, при этом избегая зависимости и подчинения.

Стеванович также подчеркнул, что его партия будет против любого вмешательства Словении в чужие военные и дипломатические конфликты, так как это, по его мнению, не приносит стране пользы. Лидер «Правды» напомнил, что обещал словенцам проведение референдума по выходу из НАТО и намерен выполнить это обещание.

В прошлом году издание Advance сообщило о возможном выходе Словении из НАТО.

В январе впервые в парламент Франции внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО.