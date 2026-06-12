Российские войска освободили Приют в ДНР

Tекст: Мария Иванова

За неделю группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

Потери противника на этом направлении составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко и Охримовкой в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и трех погранотрядов погранслужбы Украины.

Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1570 военнослужащих, три танка, три бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем, морской пехоты и теробороны ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки за неделю ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 бронемашин, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За последнюю неделю было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили более 1460 военнослужащих, 30 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад беспилотных систем и морской пехоты, пяти штурмовых полков ВСУ.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю составили свыше 2850 военнослужащих, 24 бронемашины и девять орудий полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем и теробороны ВСУ.

За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 320 военнослужащих, три бронемашины и 18 станций РЭБ.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР.

Ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.