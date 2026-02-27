МВФ одобрил выделение Украине кредита на 8,1 млрд долларов

МВФ утвердил четырехлетнюю программу помощи Украине на 8,1 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Совет исполнительных директоров фонда одобрил соглашение в рамках механизма расширенного кредитования сроком на 48 месяцев, передает ТАСС. Общий объем утвержденной программы финансовой поддержки составит 8,1 млрд долларов.

Аналитики организации подтвердили прогноз, согласно которому украинские власти в следующие четыре года столкнутся с дефицитом финансирования в размере 136,5 млрд долларов. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила: «Риски, связанные с данной программой финансирования Украины, исключительно высоки».

В фонде полагают, что бюджетную дыру удастся закрыть за счет поддержки доноров и реструктуризации долгов. Успешность помощи будет напрямую зависеть от способности Киева реализовать намеченные реформы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новой программе расширенного финансирования на сумму около 8,1 млрд долларов.

Ранее Украина получила девятый кредитный транш от фонда в размере 500 млн долларов.

Министерство финансов страны планировало привлечь 2,7 млрд долларов от организации в 2025 году.