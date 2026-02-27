МВФ одобрил выделение Украине кредита на 8,1 млрд долларов

Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
МВФ утвердил четырехлетнюю программу помощи Украине на 8,1 млрд долларов
Украина получила одобрение новой четырехлетней кредитной программы на 8,1 млрд долларов, из которых 1,5 млрд будут перечислены Киеву в ближайшее время.
Совет исполнительных директоров фонда одобрил соглашение в рамках механизма расширенного кредитования сроком на 48 месяцев, передает ТАСС. Общий объем утвержденной программы финансовой поддержки составит 8,1 млрд долларов.
Аналитики организации подтвердили прогноз, согласно которому украинские власти в следующие четыре года столкнутся с дефицитом финансирования в размере 136,5 млрд долларов. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила: «Риски, связанные с данной программой финансирования Украины, исключительно высоки».
В фонде полагают, что бюджетную дыру удастся закрыть за счет поддержки доноров и реструктуризации долгов. Успешность помощи будет напрямую зависеть от способности Киева реализовать намеченные реформы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новой программе расширенного финансирования на сумму около 8,1 млрд долларов.
Ранее Украина получила девятый кредитный транш от фонда в размере 500 млн долларов.
Министерство финансов страны планировало привлечь 2,7 млрд долларов от организации в 2025 году.