Украина получила от МВФ девятый транш на 500 млн долларов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, эти средства направлены на покрытие приоритетных потребностей бюджета и поступили в результате восьмого пересмотра программы EFF – механизма расширенного кредитования, передает ТАСС.

Общий объем средств, которые МВФ предоставил Киеву по этой программе, достиг 10,6 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины утвердила закон о создании высшего административного суда для получения транша от Международного валютного фонда на сумму 917,5 млн долларов, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Украина рассчитывает получить 2,7 млрд долларов от Международного валютного фонда в 2025 году по программе расширенного финансирования, о чем договорились на встрече с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.