Рада в срочном порядке утвердила закон для получения транша от МВФ

Верховная рада в срочном порядке приняла закон о суде для получения транша в 917,5 млн долларов

Tекст: Вера Басилая

По словам Железняка, Верховная рада Украины в срочном порядке приняла закон о создании высшего административного суда, необходимый для получения значительного транша от Международного валютного фонда на сумму 917,5 млн долларов. Он отметил, что создание суда стало выполнением одного из просроченных «маяков» МВФ, которые Киев обязался соблюсти до конца прошлого года, передает ТАСС.

Железняк уточнил, что в результате принятого закона вместо одного суда будут созданы два суда: специализированный окружной административный и специализированный апелляционный административный суд. Эти учреждения заменят ликвидированный окружной административный суд Киева. В течение месяца Высшая квалификационная комиссия должна провести конкурс на должности судей, учитывая мнение экспертов от Союза судей Украины и международных организаций.

Миссия МВФ прибыла в Киев 20 февраля для седьмой ревизии выполнения обязательств в рамках программы EFF. Однако переговоры шли сложно, так как Украина не выполнила два структурных маяка: не отменила «поправки Лозового» и не создала административный суд. Решение принять закон о суде стало критически важным для продолжения получения финансовой помощи от фонда.

Министерство финансов Украины сообщило, что Киев рассчитывает получить в 2025 году 2,7 млрд долларов от МВФ по программе расширенного финансирования.

В декабре МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования, включая реформы в энергетическом секторе, борьбу с коррупцией и повышение налоговых сборов.

МВФ также одобрил выделение Киеву транша на 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования.