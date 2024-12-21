МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования

Tекст: Вера Басилая

Международный валютный фонд (МВФ) добавил три новых структурных маяка по итогам шестой ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (EFF), передает ТАСС.

Гетманцев пояснил, что среди новых условий – подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон и проведение внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Структурные маяки – это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заемщик в ходе выполнения программы МВФ», – написал Гетманцев.

По его данным, теперь количество структурных маяков достигло 51, из которых 34 выполнены, в том числе пять с опозданием. Это происходит на фоне утвержденной в марте 2023 года четырехлетней программы МВФ для Украины с финансированием в 15,6 млрд долларов.

Ранее совет исполнительных директоров МВФ провел шестой обзор программы финансирования для Украины, что открывает путь для выделения Киеву около 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

В октябре МВФ сообщил, что после пятого обзора программы расширенного финансирования Украины согласовано выделение Киеву транша в 1,1 млрд долларов.